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جامعة الكويت تدشن حملة القبول ((هنا يبدأ مستقبلك)) لخريجي الثانوية العامة

3/6/2024 3:24:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دشنت جامعة الكويت حملة القبول الجامعي السنوية العاشرة تحت شعار «هنا يبدأ مستقبلك» لخريجي الثانوية العامة في مجمع الأفنيوز وتستمر حتى التاسع من مارس الجاري.
وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت د. فاضل عزيز لـ«كونا» إن هذه الحملة الإرشادية في نسختها العاشرة تقام برعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور مشاري الحربي وتهدف لتثقيف طلبة المرحلة الثانوية بشروط القبول في الجامعة وكيفية الالتحاق بها والشروط الخاصة لكل كلية البالغ عددها 15 كلية.
وأضاف عزيز أن الحملة تعنى كذلك بإرشاد الطلبة إلى شروط الالتحاق بجميع كليات الجامعة وتوضيح القواعد الأساسية للقبول واللوائح الجامعية المتعلقة بنظام الدراسة، لافتا إلى أهمية تأدية اختبارات القدرات الأكاديمية وأثرها في الالتحاق بكليات الجامعة وحساب المعدل المكافئ وأوزان كل كلية.
وأشار إلى أن المنظمين على أتم الاستعداد للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور حيث تعد الحملة الخطوة الأولى في تحديد مستقبلهم العلمي بالجامعة.
وذكر أن الحملة تنطلق في مجمع الأفنيوز من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء مشيدا بهذا الخصوص بجهود عمادة القبول والتسجيل وإدارة العلاقات العامة والإعلام في جامعة الكويت في تنظيم هذه الحملة.
كما أشاد بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتنسيق مع الإدارات المدرسية لعمل زيارات ميدانية للطلبة حيث تم التنسيق مع أكثر من 85 مدرسة ثانوية من التعليم الحكومي.

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