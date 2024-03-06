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جمعية ((متلازمة الداون)): تطوير الحالة العقلية والذهنية لفئة متلازمة الداون عبر البرامج المقدمة لهم

3/6/2024 3:24:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون د.صديقة العوضي الحرص على بناء جيل لمواجهة مشاكل الحياة من خلال تطوير الحالة العقلية والذهنية لفئة متلازمة الداون عبر البرامج المقدمة لهم.
جاء ذلك في كلمة ألقتها العوضي خلال ملتقى اليوم العالمي لمتلازمة الداون 2024 الذي نظمته الجمعية تحت عنوان «كورموسوم 21/3».
وأوضحت العوضي أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص التساوي ودمج أبناء متلازمة الداون مع كل فئات المجتمع، إذ يمتازون بالقدرات الفريدة التي تبدأ مبكرا منذ ولادتهم وذلك من خلال التعاون المشترك بين الأب والأم والطاقم الطبي.
من جانبها، أكدت الرئيسة الفخرية لنادي الكويت الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة الصباح في كلمة مماثلة أن الشباب الكويتي بجميع فئاتهم هم الاستثمار الحقيقي للوطن ويجب توفير كافة سبل تحقيق النجاح لهم.
وأشارت إلى صعوبة التحديات التي يواجهونها أبناء متلازمة الداون، مؤكدة ضرورة تعزيز الوعي العام لهذه الفئة والدفاع عن حقوقهم ودمجهم مع المجتمع وتوفير حياة الرفاهية لهم.

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