Wednesday, 06 March 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جناح الكويت في ((إكسبو الدوحة للبستنة)) يقيم محاضرة عن ((حبيبات التربة المتجانسة))

3/6/2024 3:24:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام جناح الكويت في معرض «اكسبو الدوحة 2023 للبستنة» محاضرة بعنوان «حبيبات التربة المتجانسة الناشئة من اضافة أملاح أكسيد الكالسيوم» لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.فاطمة صفر. وقالت مديرة جناح دولة الكويت في الاكسبو سارة الميلم، في تصريح لـ «كونا»، إن الجناح دأب على إقامة الندوات والمحاضرات والفعاليات التي من شأنها تعزيز الوعي والاستدامة البيئية لدى زائر الجناح لاسيما ان معرض الاكسبو يهتم بالزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة.
وأضافت الميلم ان الجناح سيقوم خلال هذه الفترة بإقامة العديد من المحاضرات مثل نظام الري بالبخار البارد والتجربة الكويتية في تأهيل الأراضي الصحراوية المتدهورة والمنظومات الأخلاقية للبيئة ومبنى مواقف مستدام وغيرها من محاضرات.
وأشارت إلى ان الجناح يهدف لإبراز المبادرات البيئية سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص من اجل تضافر الجهود كافة لمستقبل مستدام ورفع مستوى الوعي البيئي.
وكان الجناح اقام محاضرة بعنوان «حبيبات التربة المتجانسة الناشئة من اضافة أملاح أكسيد الكالسيوم» ودور المحاليل القائمة على املاح أكسيد الكالسيوم في انشاء مجمعات تربة كبيرة مقاومة للرياح.

MENAFN06032024000130011022ID1107940941

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث