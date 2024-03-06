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دار الآثار الإسلامية تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات المملوكية لجامعة شيكاغو

3/6/2024 3:24:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلق المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات المملوكية التابع لجامعة (شيكاغو) الأميركية الذي تستضيفه دار الآثار الإسلامية بمشاركة مجموعة باحثين وأكاديميين من الكويت والعالم متخصصين بتاريخ الدولة المملوكية.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار في كلمته خلال المؤتمر إن الترجمة والسعي لفهم الآثار التاريخية قد يظهران حقائق أكثر صدقا وقربا للواقع التاريخي من الاعتماد الفردي لما كتب وأرخ عن تلك الحقبات الزمنية، مشيرا إلى أن الآثار المادية أو الملموسة تعكس الحياة اليومية وتبين حضارة وثقافة المجتمع أو الحقبة الزمنية المدروسة.
وأضاف د.الجسار أهمية ما تحمله الآثار من معان تعكس ثقافة وحضارة المجتمع مثل المباني التي يشيدها أي مجتمع فنستطيع من خلال دراستها والتحري وراء أسلوب حياتهم ونمطها وتعاملهم مع محيطهم في العالم.
وأوضح أن اجتماع مجموعة من المتخصصين والأكاديميين من جامعة الكويت والعديد من الجامعات العالمية في دراسة دولة المماليك يعتبر فرصة رائعة لتبادل آخر ما توصلت اليه أبحاثهم وعملهم في المناطق الأثرية المختلفة ومناقشة مخرجاتهم ليتم تسليط الضوء بشكل أوضح على طبيعة تلك الحقبة المهمة من تاريخ البشرية لاسيما في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يتناول المؤتمر المقام برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خلال يومين أكثر من 35 بحثا وورقة عمل قدمها مجموعة من الباحثين والأكاديميين من دولة الكويت والسعودية والولايات المتحدة الأميركية وروسيا ومراكز بحث وجامعات من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وپولندا وتركيا ومصر وغانا ونيجيريا وأيضا اليابان.
وتتضمن أوراق العمل شتى جوانب الحياة في دولة المماليك التي تمركزت في منطقة مصر وبلاد الشام ووصلت إلى تركيا وجزء من السعودية ما بين القرنين 13 و16 من التاريخ الميلادي والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية التي تبعت ظهورها وزوالها على المنطقة والعالم بأسره.
وسبق المؤتمر ورشة عمل استمرت يومين بحث خلالها المشاركون مجموعة الآثار التي تعود لدولة المماليك من ضمن مجموعة الصباح الآثارية في دار الآثار الإسلامية.

MENAFN06032024000130011022ID1107940940

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