Wednesday, 06 March 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية بحث مع نظيره الكازاخستاني أطر التنسيق المشترك بين البلدين

3/6/2024 3:24:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية كازاخستان مراد نورتليو على هامش اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة جدة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث قضايا ذات اهتمام مشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية وأطر التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين حيالها.

MENAFN06032024000130011022ID1107940939

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث