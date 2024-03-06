وزير الخارجية بحث مع نظيره الكازاخستاني أطر التنسيق المشترك بين البلدين

(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية كازاخستان مراد نورتليو على هامش اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة جدة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث قضايا ذات اهتمام مشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية وأطر التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين حيالها.
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