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وزير الخارجية: أفعال الاحتلال الإسرائيلي الوحشية تسطر مأساة جديدة بسجل عنفه وظلمه التاريخي

3/6/2024 3:24:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تسطر بأفعالها الشنيعة مأساة جديدة في سجل عنفه وظلمه التاريخي، مشيرا إلى أنه في مدينة رفح حيث الملجأ الأخير تتهاوى الأرواح تحت أنقاض المباني وتتجلى وحشية الاحتلال بوضوح مرعب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي لبحث العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني والذي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة جدة.
وأعرب اليحيا، في بداية كلمته، عن بالغ التقدير للسعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، على مبادرتها لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي على ضوء الأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة منوها بجهود امين عام المنظمة وكل كوادر الأمانة لجهودهم في تحضير وإعداد أعمال الاجتماع.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع ينعقد و«نحن نشهد بكل أسى تصاعدا للعمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة واستهدافها المكثف لمدينة رفح الملجأ الأخير للمدنيين».
وقال إن «قوات الاحتلال تسطر بأفعالها الشنيعة مأساة جديدة في سجل العنف والظلم التاريخي للاحتلال ففي مدينة رفح حيث تتهاوى الأرواح تحت أنقاض المباني تتجلى وحشية الاحتلال بوضوح مرعب».
وأضاف أن صدى القصف الإسرائيلي الذي يتردد في أرجاء المدينة يترك الدمار في كل مكان يمر به ويترك الأطفال يتامى والنساء أرامل والشيوخ مشردين يبحثون عن قطعة من الأمان في بيوتهم المدمرة حتى بات جليا أن هذا القصف المكثف ليس مجرد عمليات ذات أهداف عسكرية بل هو تدمير ممنهج لترويع وتشريد الفلسطينيين وتصفية وجودهم وإنهاء قضيتهم وهو عمل غاشم يستنزف كل معاني الإنسانية.
وذكر أن استمرار الغارات الجوية المكثفة على رفح وتمادي الاحتلال بتهديداته لاجتياح المدينة وبتجاهل مطلق لكل القوانين والقرارات الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني يهدف لوضع الشعب الفلسطيني المحاصر بين خيارين إما الخضوع والركوع أمام هذا البطش والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة أو الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وصولا للتصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني بما يشكل بكل وضوح جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وقال إن الكويت إذ تجدد إدانتها الشديدة لتلك الجرائم والاعتداءات السافرة «فإننا نؤكد دعمنا لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ومطالبتنا المستمرة للمجتمع الدولي باتخاذ كل التدابير الرامية لوقف القصف العشوائي الذي راحت ضحيته آلاف الأرواح البريئة والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة».
كما أكد ضرورة وقف تهجير السكان «الذي يرقى إلى جريمة التصفية العرقية إلى جانب السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط»، مبينا أن دولة الكويت تؤكد «على دورنا كدول العالم الإسلامي ببلورة تصورات واضحة المعالم لوضع القرارات الصادرة عن القمة العربية ـ الإسلامية المشتركة غير العادية موضع التنفيذ».
وشدد على أن الكويت «حذرت مرارا من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وفق معايير مزدوجة وتقاعسه عن إيجاد حل سلمي عادل وشامل ونهائي لهذه القضية وضرورة ردع إسرائيل عن ممارساتها الإجرامية وانتهاكاتها المستمرة والمتمثلة بإقامتها لمستوطنات غير قانونية وغير شرعية وقتلها لآلاف من المدنيين الأبرياء واتخاذها لإجراءات وقرارات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة».
وأشار إلى أن ذلك كله يحدث «وسط عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته وفشل المجتمع الدولي أمام أكبر اختبار للقيم والمبادئ التي يتغنى بها، كل ذلك وأكثر، بل وخلق حالة من الإحباط وفقدان الأمل في ضمير أجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني لا تريد سوى حقها بعيش حياة كريمة وآمنة في وطنها كبقية شعوب العالم».
واختتم وزير الخارجية كلمته بالقول: إن الكويت تؤكد موقفها المبدئي والراسخ والثابت في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، متمسكين بخيار السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما يفضي على المنطقة وشعوبها بالأمن والاستقرار والتنمية.

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