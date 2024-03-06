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السوق الخيري الـ 43 للجمعية التطوعية يستهدف تمكين المرأة وزيادة قدرتها

3/6/2024 3:24:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتحت المربية الفاضلة نادرة الريس السوق الخيري الـ 43 للجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية سوقها في قاعة الشيخة مريم بالقادسية بمشاركة عدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والذي يخصص ريعه لصالح اليتيم وتهدف الجمعية من خلاله إلى تبني المشاريع المهنية الصغيرة والمتوسطة للمرأة الكويتية وزيادة قدرتها الإنتاجية بما يتواكب واحتياجات المجتمع.
وعقب افتتاحها المعرض، قالت الريس ـ وهي من مؤسسات الجمعية ـ إن المعرض يأتي انطلاقا من حرص الجمعية على تمكين المرأة الكويتية ودعم أنشطتها بما يعود بالنفع عليها وعلى أسرتها.
وأوضحت أن الأسواق الخيرية تعد إحدى أهم الوسائل التي تساعد الكثير من الأسر الكويتية في تحقيق الأهداف التي تعود عليها وعلى المجتمع ككل بالنفع والفائدة وذلك من خلال اتاحة الفرصة أمامها لتسويق منتجاتها.
وأكدت الريس أن إقامة هذه السوق تعد جزءا من دور الجمعية في تنمية ودعم المشروعات الشبابية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح المبادرة في نفوسهم ليكونوا مثالا لغيرهم.
وأشارت إلى حرص الجمعية على دعم المشروعات الشبابية الصغيرة وفتح قنوات لتسويق منتجاتهم وتشجيع المنتج الوطني وإحياء وتأصيل الموروثات وإعادة تقديمها في شكل جديد للمجتمع.
وذكرت أن السوق تشهد طرح العديد من المنتجات لاسيما اليدوية والتي عملت على تصنيعها سيدات الكويت وتأتي ذات مستوى راق إذ تلقى استحسان رواد السوق التي أصبحت قبلة للعديد من أبناء الكويت.
وقالت ان السوق الخيري الذي تنظمه الجمعية التطوعية منذ سنوات بدأ كمشاريع صغيرة وأسر منتجة والآن تطور وأصبح يضم المشاريع الصغيرة للشباب وسيدات الأعمال ونحرص على اختيار توقيت المعرض قبل شهر رمضان المبارك.
وقالت إن السوق يشهد تسويق الابتكارات النسائية وعرض التراث الكويتي بأسلوب حضاري مبتكر ومتميز، إذ تتنوع المعروضات ما بين الملابس التراثية والرمضانية والإكسسوارات والعطورات والمأكولات بأسلوب حضاري مبتكر ومتميز.
وثمنت الريس جهود القائمين على الجمعية وما غرسوه من بذرة طيبة في المجتمع وهي رعاية الأسرة بأكملها، خاصة الأم، وهي المرأة التي تعمل جاهدة للنهوض بأسرتها من خلال أعمالها التي تقدمها ومن هذه الأعمال إنتاجها وصنع يديها.
ودعت الأسر الكويتية للتعرف على إنتاج المشاركات وإبداعاتهم، مشددة على حرص الجمعية من خلال اللجنة المنظمة للسوق الخيري على انتقاء الأفضل وفتح المجال أمام تسويق الابتكارات وعرض التراث الكويتي بأسلوب حضاري حديث.

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