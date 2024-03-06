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((تمكين)) وجمعية مناهضة العنف تكرمان نساء رائدات في العمل التطوعي

3/6/2024 3:24:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) ابتسام القعود إن احتفال «نساء بلا عنف» الذي أقيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت كرم رائدات العمل التطوعي بالكويت تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة في 8 الجاري.
وأضافت القعود في كلمة لها في الاحتفال أن «تمكين» وجمعية مناهضة العنف المجتمعي ممتنتان لجميع السيدات المكرمات لدعمهن المادي والمعنوي للمنظمتين ما ساعدهما على المشاركة والتواجد المحلي والإقليمي والعربي في سبيل تعزيز دور المرأة بالمجتمع.
وأوضحت أن هدف «تمكين» تعزيز دور المرأة في قيادة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات وتحسين الوضع الصحي والمعيشي في محيط يسوده الأمن والسلام.

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