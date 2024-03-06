((تمكين)) وجمعية مناهضة العنف تكرمان نساء رائدات في العمل التطوعي

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) ابتسام القعود إن احتفال «نساء بلا عنف» الذي أقيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت كرم رائدات العمل التطوعي بالكويت تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة في 8 الجاري.
وأضافت القعود في كلمة لها في الاحتفال أن «تمكين» وجمعية مناهضة العنف المجتمعي ممتنتان لجميع السيدات المكرمات لدعمهن المادي والمعنوي للمنظمتين ما ساعدهما على المشاركة والتواجد المحلي والإقليمي والعربي في سبيل تعزيز دور المرأة بالمجتمع.
وأوضحت أن هدف «تمكين» تعزيز دور المرأة في قيادة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات وتحسين الوضع الصحي والمعيشي في محيط يسوده الأمن والسلام.
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