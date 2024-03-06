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((الحرس)) احتفل بتولية 15 ضابطاً جديداً

3/6/2024 3:24:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، وبحضور وكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط، احتفل الحرس الوطني بتولية 15 ضابطا من خريجي كلية أحمد بن محمد العسكرية في دولة قطر الشقيقة والكلية الملكية البريطانية «ساند هيرست» في المملكة المتحدة الصديقة. ونقل وكيل الحرس للضباط الجدد تهاني سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، مؤكدا حرص القيادة على الالتقاء بالخريجين لتبارك لهم نيل شرف الانتساب إلى الحرس الوطني ويواصلوا مع زملائهم في السلاح رسالتهم السامية في الدفاع عن الوطن وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد. ثم قام الضباط الجدد بأداء القسم أمام وكيل الحرس الوطني، حيث دعاهم إلى الوفاء بقسمهم والالتزام بالضبط والربط والاستفادة من قادتهم وأن يكونوا صورة مشرفة للحرس الوطني، وأن يتسلحوا بالعلم في مسيرتهم العسكرية، ثم قام بتكريم المتفوقين.

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