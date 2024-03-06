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انعقاد الملتقى الأول للجنة الحقوق المدنية والسياسية غداً

3/6/2024 3:24:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلن عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية السفير خالد المغامس عقد الملتقى الأول الذي دعت اليه اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية ونظمته تحت عنوان «نظرة قانونية حول ممارسات الحقوق المدنية والسياسية في الكويت»، وذلك يوم غد الخميس 7 الجاري.
وأكد السفير المغامس ان الملتقى يأتي في نطاق انشطة اللجنة ومباشرة مهامها وفقا لقرار انشائها واللائحة الداخلية للديوان الوطني لحقوق الانسان، كما يأتي هذ الملتقى ضمن سلسلة من الفعاليات المزمع تنظيمها خلال السنة الحالية اتساقا مع خطة اللجنة واستراتيجيتها.
وأوضح السفير المغامس ان هذا الملتقى قانوني بامتياز حيث يسلط الضوء على مواضيع حيوية وذات شأن عام ومحل اهتمام دولي وداخلي تتمحور حول حرية التعبير ومكافحة الفساد وصولا الى العدالة وحقوق العمالة ومواضيع اخرى ذات صلة بها. وأشار إلى ان الملتقى يستهدف الوقوف على مواطن القصور في التشريعات الوطنية النافذة في مجال حقوق الإنسان وتقديم تصور لمعالجتها بما يتوافق مع استحقاقات الكويت في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ورسالة الديوان والمتمثلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ولفت المغامس إلى ان الملتقى يستعرض بحوثا وأوراق عمل غنية بالتوصيات العلمية والعملية تعنى بالمواضيع آنفة البيان، وهي دراسات اعدها اكاديميون من ذوي الخبرة والاختصاص، وانه قد دعيت إلى هذا الحدث هيئات ديبلوماسية ومؤسسات عامة وأخرى من منظمات المجتمع المدني المعنية بمحاور الملتقى. وفي الختام، أعرب السفير خالد المغامس عن شكره لكل من ساهم في إنجاح اقامة هذه الفعالية، متمنيا من الحضور التفاعل مع ما قد يطرح في الملتقى تحقيقا لأفضل استفادة ممكنة.

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