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وزير الخارجية زار سفارة تنزانيا لنقل تعازي الكويت بوفاة الرئيس الأسبق مويني

3/6/2024 3:24:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام وزير الخارجية عبدالله اليحيا بزيارة إلى سفارة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة لدى الكويت، حيث نقل تعازي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب دولة الكويت بوفاة رئيس تنزانيا الأسبق علي مويني.

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