وزير الخارجية زار سفارة تنزانيا لنقل تعازي الكويت بوفاة الرئيس الأسبق مويني

وزير الخارجية زار سفارة تنزانيا لنقل تعازي الكويت بوفاة الرئيس الأسبق مويني
التاريخ
3/6/2024 3:24:32 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قام وزير الخارجية عبدالله اليحيا بزيارة إلى سفارة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة لدى الكويت، حيث نقل تعازي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب دولة الكويت بوفاة رئيس تنزانيا الأسبق علي مويني.
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