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القائم بالأعمال اللبناني: اهتمام كويتي بالفرانكوفونية

3/6/2024 3:24:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
وصف القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية لدى البلاد أحمد عرفة العلاقات اللبنانية - الكويتية بالتاريخية والمتجذرة والطيبة
وفي تصريحــــــات على هامش الديوانية الفرانكوفونية، والتي أقيمت في سفارة لبنان، في إطار فعاليات شهر الفرانكوفونية 2024 في الكويت، والذي انطلق قبل يومين وسيستمر حتى 20 الجاري، قال عرفة: «كما يعلم الجميع، فالديوانية هي فكرة كويتية، وتماشيا مع ذلك، أطلقنا عليها تسمية الديوانية الفرانكوفونية في إطار فعاليات الشهر الفرانكوفوني في مختلف دول العالم».
وأضاف: «ديوانيتنــا هي بيت مفتوح لاستقبال الجميع، أهلنا الكويتيين وأبنائنا اللبنانيين، وجميع الديبلوماسيين»، لافتا إلى أن الفرانكوفونية هي «فكرة قائمة لبناء الجسور وتعزيز التواصل والتعددية، وهذا أمر مطلوب بين الناس من حيث التنوع، في وقت يراقب الناس ما يحصل اليوم في غزة من مجازر واعتداءات إسرائيلية متكررة، فنحن نرى أن هذه الديوانية هي نقيض لما تقوم به سلطات الاحتلال في فلسطين وفي لبنان وفي غيرها من الدول العربية».
وعن اهتمام الكويت بموضوع الفرانكوفونية وتعزيزها لهذا المفهوم، أوضح عرفة أن «الكويت هي من الدول المهتمة جدا بمسألة الفرانكوفونية، وهذا الأمر يظهر بشكل واضح من خلال مشاركة سمو الشيخ ناصر المحمد، الرئيس الفخري لمجلس الفرانكوفونية في الكويت والداعم لكل أنشطتها».
من ناحيتها، قالت القنصل اللبناني ونائب رئيس البعثة ميا العضم، في كلمة ألقتها باللغة الفرنسية إن «الديوانية الفرانكوفونية أصبحت نوعا من الاجتماعات المستوحاة من التقاليد الكويتية، كمنصة شهرية للتبادل والمشاركة باللغة الفرنسية للناطقين بها في الكويت، في بيئة ودية ودافئة».
وأضافت: «اسمحوا لي بأن أثني على جهود الفاعلين الفرانكوفونيين في الكويت، وخاصة سمو الشيخ ناصر المحمد، الرئيس الفخري لمجلس الفرانكوفونية، وجميع أعضاء هذا المجلس الذين لا يتوقفون عن العمل من أجل تعزيز الفرانكوفونية في الكويت ونشر قيمها، وفي هذا الصدد، فإن سفارة لبنان في الكويت دائما مستعدة للمساهمة في هذا الجهد، وتجدد التزامها إلى جانب جميع السفارات الفرانكوفونية، لتعزيز الروابط بين الناطقين بالفرنسية في الكويت ودعم تعزيز اللغة الفرنسية».
وقالت العضم: «أنا سعيدة بأن أذكركم بأنه تم توقيع خطة عمل في 2021، لتعزيز الفرانكوفونية وإحياء اللغة الفرنسية في لبنان، إضافة إلى إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية في الشرق الأوسط في بيروت عام 2022، ما يؤكد على الدور التاريخي الذي يلعبه لبنان كحصن للفرانكوفونية في الشرق الأوسط».
وأضافت: «إضافة إلى ذلك، تم عقد البعثة الاقتصادية والتجارية الفرانكوفونية الثالثة في بيروت في أكتوبر 2023، كجزء من جهود هيكلية وذات تأثير لتعزيز الدول الناطقة بالفرنسية كوجهات جاذبة للتجارة والاستثمارات الدولية، ومن المؤكد أن المجتمع الفرانكوفوني يشكل مجتمعا استثنائيا تشارك فيه لغة واحدة، الفرنسية، ولكن هذا المجتمع يحمل أيضا طموحات ويحل الأزمات، وقادر على جعل التنوع الثقافي عملا في خدمة العالم بأسره».
وتطرقت العضم إلى الوضع في غزة، وقالت: «تستدعي المذابح المستمرة للشعـــــــب الفلسطيني، والفظائع والإرهاب في غزة، إضافة إلى الهجمات والاعتداءات المتكـــــررة والمتصاعدة في جنوب لبنان، ضرورة الحوار وتسليط الضوء على أهمية القيم الأساسية للفرانكوفونية مثل التضامن الدولي، والتسامح، واحترام حقوق الإنسان، والتعددية والتنوع، وأود أن أستغل هذه الفرصة لتوجيه التهاني الحارة إلى الشعب الكويتي الشقيق بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت، وأفضل تمنياتي لهم بالسعادة والازدهار».
وفي تصريحات صحافية على هامش الفعالية التي شارك فيها حشد كبير من المواطنين الناطقين بالفرنسية، إضافة إلى عدد كبير من السفراء والديبلوماسيين الناطقين بالفرنسية، قالت العضم ان «لبنان يعتبر من أهم الدول الفرانكوفونية بالشرق الأوسط، والعالم، ومن الناحية الثقافية، حيث تعتبر اللغة الفرنسية اللغة الثانية المحكية في لبنان والتي تدرس كلغة أساسية في جميع المدارس والجامعات اللبنانية، وأيضا من خلال دور النشر والإعلام، وهناك عدد لا بأس به من الأدباء والكتاب اللبنانيين الذين كتبوا باللغة الفرنسية».
الجواز البيومتري من السفارة لمن دون الـ 15 أو بلغ الـ 60
بالنسبة لمشكلة الجوازات التي تواجه أبناء الجالية اللبنانية الذين لا يستطيعون الحصول على جواز سفر بيومتري من السفارة، قالت القنصل اللبناني ونائب رئيس البعثة ميا العضم: انها طرحت هذه المشكلة أمام وزارة الخارجية ومع المعنيين، وستحاول الوصول إلى حل يناسب الجميع، لافتة إلى وجود استثناء وحيد للحصول على هذا الجواز من السفارة، وهو أن يكون المتقدم ما دون الـ 15 عاما، أو بلغ الـ 60 عاما، ويتم إصدار جواز لهم لمدة 10 سنوات».

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