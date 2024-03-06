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((السكنية)) تُطلق خدمة جديدة عبر ((سهل))

3/6/2024 3:24:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خدمة جديدة عبر تطبيق «سهل» الحكومي لإتاحة إمكانية طلب تأجيل على دفعة تخصيص ليتمكن المواطن الذي يرغب بدخول دفعة محددة من دفعات التوزيع المعلنة من أن يطلب التأجيل عليها مباشرة عبر التطبيق دون الحاجة لمراجعة المؤسسة.
وقالت المؤسسة إن الخدمة الجديدة توفر على المواطنين الوقت والجهد، وتأتي استكمالا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة للمواطنين.

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