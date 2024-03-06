((السكنية)) تُطلق خدمة جديدة عبر ((سهل))

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خدمة جديدة عبر تطبيق «سهل» الحكومي لإتاحة إمكانية طلب تأجيل على دفعة تخصيص ليتمكن المواطن الذي يرغب بدخول دفعة محددة من دفعات التوزيع المعلنة من أن يطلب التأجيل عليها مباشرة عبر التطبيق دون الحاجة لمراجعة المؤسسة.
وقالت المؤسسة إن الخدمة الجديدة توفر على المواطنين الوقت والجهد، وتأتي استكمالا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة للمواطنين.
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