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((الصفا الإنسانية)): ((تحت ظلها)) شعار حملتنا الرمضانية

3/6/2024 3:24:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير، وإلى جموع الشعب الكويتي، والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، راجيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات.
وأوضح الشايع أن شهر رمضان فرصة عظيمة يتضاعف فيه العمل الصالح وتتنزل فيه الرحمات من رب الأرض والسماوات، حيث يتسابق فيه المحسنون إلى البذل والعطاء متأسين بنبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
وكشف عن إنهاء كل الاستعدادات الإدارية والميدانية لتنفيذ مشروع ولائم الإفطار وتوزيع السلال الرمضانية على الأسر المحتاجة من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، لإعانتهم على أداء فريضة الصيام، وتحقيق التكافل والتراحم بين المسلمين، مبينا أنه سينفذ لهذا العام في قيرغيزيا والهند وفلسطين وتركيا ولبنان وبنغلاديش وسريلانكا وتشاد والصومال والسنغال والكويت.
وأعلن عن إطلاق الحملة الرمضانية لجمعية «الصفا الإنسانية» لهذا العام تحت شعار «تحت ظلها»، مبينا أنها ستتضمن باقة متميزة من المشروعات التنموية والصحية والإنسانية والكفالات، ومنها مساعدة الأسر في فلسطين واللاجئين السوريين على الحدود، وكفالة الأرامل والأيتام والمرضى، ورعاية الحلقات القرآنية وتنفيذ القوافل الطبية وتوزيع كراسي ذوي الإعاقة، وإقامة المراكز الصحية وشبكات المياه.
وأشار إلى أن «الصفا الإنسانية» تستقبل زكاة الأموال وزكاة الذهب من المحسنين والمحسنات، وتحرص على إيصالها لمستحقيها وفق المصارف التي حددها الشارع الحكيم.

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