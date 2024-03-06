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عليا مواني: كندا شريك إستراتيجي رئيسي في تحقيق أهداف الأمن الغذائي في الكويت

3/6/2024 3:24:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
كشفت السفيرة الكندية لدى البلاد عليا مواني عن وصول شحنة من اللحوم الكندية عبر الشحن الجوي تبلغ نحو 40 طنا من مختلف انواع اللحوم البقرية، معلنة عن وصول شحنة جديدة من اللحوم البقرية الأسبوع المقبل تصل الى نحو 100 طن، عن طريق أحد الوكلاء المحليين في الكويت. وأشارت مواني في تصريحات للصحافيين على هامش ختام فعالية «Taste of Canada» التي اقيمت بالشراكة مع شركة United Supply Food Services (U.S. Food Services) ومنظمـــة Certified Angus Beef، وجمعت طهاة تنفيذيين ومتخصصين في صناعة الأغذية وممثلي الشركات الكويتية الرائدة، وذلك لعرض لحوم البقر الكندية مساء أول من أمس، إلى أن لحوم البقر الكندية حاصلة على شهادة اعتماد انجوس التي تشترط أن تكون اللحوم حلالا.
وذكرت ان هذا الحدث ساهم في الترويج للجودة العالية لمنتجات اللحوم الكندية في الكويت من خلال عرض لقطع مميزة من اللحوم تم إعدادها من خلال محطات طهي تفاعلية حية، عبرعرض شواء قدمه الشيف ماريو عون، مؤسس BBQBros ومدير منظمة الباربيكيو العالمية، بالإضافة إلى تعاون أنطوني رحيل، الشخصية المؤثرة الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية، المعروف باسم NoGarlicNoOnions.
ولفتت إلى ان هذا الحدث لا يسلط فقط الضوء على الجودة العالية للمنتجات الكندية وإنما يعزز أيضا العلاقات الاقتصادية والثقافية بين كندا والكويت ويضع كندا استراتيجيا كشريك رئيسي في تحقيق أهداف الأمن الغذائي في الكويت، مضيفة «نحن نؤمن بقدرة الغذاء على جمع الناس معا، وجسر الثقافات، وفتح الأبواب أمام فرص جديدة».
وذكرت ان كندا تشتهر ببيئاتها الطبيعية البكر، والتي توفر الظروف المثالية لتربية بعض أفضل لحوم البقر في العالم. الجودة حرفيا في طبيعتنا. إن التزامنا بالتميز والجودة والاستدامة والممارسات الزراعية الأخلاقية يميز لحوم البقر الكندية على الساحة العالمية.
وقالــت ان سلسلـــة فعاليات «مذاق كندا»، التي أقيمت للمرة الأولى في فبراير 2023، تسعى إلى تسليط الضوء على عمق تراث الطهي الكندي والمعايير الاستثنائية لصناعة لحوم البقر والأغذية الزراعية، حيث تم تصميم هذه الفعاليات لزيادة الوعي بالمنتجات الكندية وإظهار التزام كندا بالجودة، الاستدامة، المذاق وتعزيز علاقات تجارية أقوى بين كندا والكويت في هذا المجال المهم.

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