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مرزوق الخرافي: أكثر من 3700 مشارك في مسابقة محمد عبدالمحسن الخرافي لحفظ القرآن العام الحالي

3/6/2024 3:24:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعرب راعي مسابقة محمد عبدالمحسن الخرافي لحفظ القرآن الكريم مرزوق الخرافي عن سعادته الغامرة لتكريم كوكبة من حفظة كتاب الله الفائزين في المسابقة والتي فاق عمرها 25 عاما.
وأعـــــــرب الخرافــي فــي تصريــح لـ «الأنباء» على هامش حفل التكريم الذي اقيم مساء أمس الاول بديوان الخرافي بالشامية عن سعادته بهذه الاجواء التي تحفها البركة والنشء الصالح الحافظ لكتاب الله، وهم من وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «اهل الله وخاصته».
وتابع قائلا «سعيد بتواجدي لتكريم هذه الكوكبة من حفظة كتاب الله في النسخة الـ 25 لمسابقة محمد عبدالمحسن الخرافي لحفظ القرآن الكريم والتي شارك فيها اكثر من 3700 مشارك من 47 جنسية».
وثمن مرزوق الخرافي الجهود الكبيرة التي يقوم بها مدير بيت القرآن فرع الفحيحيل ناصر الدبوس والفريق المعاون معه والذين يبذلون مجهودا جبارا لخدمة كتاب الله وتنظيم المسابقة.
وهنأ الخرافي جميع المشاركين وذويهم بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله عزّ وجلّ ان يكون في ميزان الجميع وخاصة حفظة القرآن ومن عمل على هذه المسابقة ان شاء الله تعالى.
وشدد الخرافي على أن دعم المسابقة مستمر دائما من ابناء الخرافي وأحفادهم، معربا عن امله في ان تزيد ميزانية الجوائز بما يتناسب مع الجهود المبذولة وأعداد المشاركين.
واستذكر مرزوق الخرافي العم الراحل جاسم الخرافي - رحمه الله تعالى - مؤكدا انه صاحب الفكرة ويستمر هذا العطاء في خدمة كتاب الله جيلا بعد جيل من ابناء محمد عبدالمحسن الخرافي - رحمه الله رحمة واسعة.
وعن الجديد في المسابقة خلال الاعوام القادمة، اوضح مرزوق الخرافي ان المسابقة في تطور مستمر، حيث انطلقت بفئات معينة للذكور، ثم توسعت لتشمل الذكور والاناث من المواطنين، ثم اتسعت لتشمل بعدها المقيمين من الجنسيات المختلفة، وزاد عدد المشاركين من مختلف المحافظات.
وفي ختام تصريحاته، أكد مرزوق ناصر الخرافي ان دعم مسابقة المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي لحفظ القرآن مستمر بإذن الله، مؤكدا ان هذا من افضل الاعمال التي ندعمها وهو ما يبقى عند الله سبحانه وتعالى.
من جانبه، قال مدير بيت القرآن فرع الفحيحيل ورئيس اللجنة المنظمة لمسابقة محمد عبدالمحسن الخرافي لحفظ القرآن الكريم ناصر الدبوس: «نتذكر قبل 28 عاما وبالتحديد في سنة 1996 عندما ذهبنا بوفد من بيت القرآن إلى ديوان المرحوم جاسم الخرافي، وطرح علينا فكرة مسابقة لحفظ القرآن الكريم تحمل اسم والده محمد عبدالمحسن الخرافي - رحمه الله.
وأضاف الدبوس «وبعد التشاور مع جمعية الإصلاح، وافقت الجمعية على دعمنا بالكوادر من محافظات الكويت المختلفة بحيث نتمكن من إدارة المسابقة، وطبعا عرضنا الدراسة على بوعبدالمحسن وقدم لنا الدعم المالي، وبالفعل انطلقت المسابقة في عام 1997، ونجحت المسابقة ولله الحمد».
وتابع الدبوس قائلا «قال الراحل جاسم الخرافي أنه يريد تطوير المسابقة بحيث تشمل النساء، وقد رصد ميزانية جديدة لذلك، وأيضا بعد العودة والتنسيق مع الإخوة في جمعية الإصلاح الاجتماعي تم الاتفاق مع الجمعية على أن يمدونا بالكوادر النسائية لإدارة القسم النسائي من المسابقة، ولاقت المسابقة نجاحا باهرا ولله الحمد».
واستطرد قائلا «بعد النجاح الذي حققته المسابقة طالب العديد من المقيمين في الكويت بأن يشاركوا في المسابقة، وبالفعل عرضنا الأمر على بوعبدالمحسن، وكالعادة قرر توسيع المسابقة لتشمل المسلمين المقيمين في دولة الكويت، وبناء على ذلك زاد من قيمة الدعم المالي المقدم للمسابقة».

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