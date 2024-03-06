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مذكرة تفاهم بين الكويت وبنما بشأن المشاورات الثنائية

3/6/2024 3:24:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت دولة الكويت وجمهورية بنما في مقر وزارة الخارجية على مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين بشأن إجراء المشاورات الثنائية.
ووقع على المذكرة من جانب دولة الكويت نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، وعن جانب جمهورية بنما سفير بنما لدى دولة قطر والمحال إلى دولة الكويت موسى عبدالحي اسفات كاسو.
واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية كوريا لدى دولة الكويت تشونغ بيونغ حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.
كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى الكويت حاجي أحمد حاجي جمعة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

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