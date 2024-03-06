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((داو)) يتوّج بلقب الموسم الأول لدوري ((تشوز كويت))

3/6/2024 3:24:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
أقامت اللجنة المنظمة لبطولة «تشوز كويت» لهواة كرة القدم برعاية «الأنباء» حفلها الختامي لموسمها الأول لتكريم «داو» الفريق الفائز باللقب والحاصلين على الجوائز الفردية والمختارين في التشكيلة المثالية وسط حضور تقدمهم عضو اتحاد الكرة وعضو اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات.
وتسلم مدير فريق «داو» صالح جمشير كأس البطولة، فيما جاءت الجوائز الفردية، كالتالي: فريق ميناء (اللعب النظيف)، فريق صحراء (الفريق الأكثر شعبية)، جهاد الصمد من فريق سراب (الحذاء الذهبي)، أحمد الحسيني من فريق داو (كابتن الموسم)، خالد أحمد من فريق صحراء (مدرب الموسم)، أحمد المطيري من فريق صحراء (أفضل مدير)، محمد الهولي من فريق صحراء (القفاز الذهبي)، وجورج مقدسي من فريق داو (أفضل لاعب). وقد تم اختيار 20 لاعبا في التشكيلة المثالية للموسم الأول، كما قامت اللجنة المنظمة بتكريم 3 لاعبين من كل فريق شارك في الموسم حسب اختيار كل مدير، وذلك تقديرا لجهود مختلف اللاعبين طوال الموسم الأول. وعلى هامش حفل التكريم، قالت فاطمة حيات إن مثل هذه الأفكار تعتبر مفيدة وتساعد على تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وسط أجواء تنافسية وودية.
وأضافت أنها ستعمل على تقديم اقتراح إلى اتحاد الكرة لتبني دوري الهواة، وذلك لتوسيع قاعدة الفرق المشاركة في نشاط اتحاد اللعبة، مؤكدة أن الكويت تضم عددا قليلا من الأندية على عكس بعض الدول الخليجية التي تمتلك أعدادا مضاعفة، وهذا الأمر بالتأكيد سيكون مفيدا للكرة الكويتية بشكل عام في حال اتساع رقعة المشاركين.

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