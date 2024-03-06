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((سعد العبدالله)) و((جامعة الخليج)) إلى نهائي بنك وربة للتعليم العالي

3/6/2024 3:24:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل دوري بنك وربة لكرة القدم العشبي للتعليم العالي ضمن دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي بتأهل أكاديمية سعد العبدالله إلى المباراة النهائية التي ستقام 16 الجاري بستاد صباح السالم في النادي العربي، وذلك عقب فوزه على كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ستاد المدينة الرياضية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ليضرب موعدا مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا التي تخطت الجامعة الأمريكية في الكويت 8-2.
وعلى الجانب، تخطى منتخب منطقة العاصمة التعليمية بقيادة المدرب الوطني نصار وليد نصار منافسه منتخب حولي 4-1 بعدما كانت متأخرا بهدف في الشوط الأول ليخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية لدوري بنك وربة للمرحلة الثانوية التي ستقام غدا الخميس بستاد جابر الأحمد، حيث سيلتقي منتخب منطقة الاحمدي التعليمية بقيادة اللاعب الدولي وليد علي بعدما نجح في عبور منتخب الفروانية المرشح الأول لحصد اللقب، وجاء فوز الاحمدي خلال الأشواط الإضافية بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

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