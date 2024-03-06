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الجهراء يستضيف خيطان في الجولة الأخيرة

3/6/2024 3:24:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة 18 والأخيرة لدوري زين الممتاز، وذلك قبل تقسيم الفرق إلى مجموعتي البطولة والهبوط، بمواجهة واحدة، حيث يستضيف الجهراء آخر الترتيب برصيد 5 نقاط على ملعب عبدالله الخليفة باليرموك في الـ ٦:١٥ مساء نظيره خيطان التاسع بـ 12 نقطة، وذلك بعد أن تأكد وجودهما في مجموعة الهبوط إلى جانب الشباب، فيما بقي مقعد واحد «حائر» بين كاظمة والفحيحيل، إذ انه وحسب نظام البطولة فإن الفرق الأربعة ستدخل في منافسات من قسمين للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.
ويدخل الجهراء المباراة سعيا لزيادة نقاطه قبل المرحلة الحاسمة بعدما مر بظروف هي «الأسوأ» بين فرق البطولة بعدما قاده عبدالله الشلاحي مدربه الجديد منذ عدة جولات من المدرجات بسبب تعذر إصدار بطاقة اعتماد من اتحاد الكرة، وعانى الفريق من خط دفاعه حيث دخل مرماه 36 هدفا.
أما خيطان فقد حقق فوزا في الجولة الماضية على حساب الشباب 2-1 متجاوزا عثراته السابقة التي أخرته إلى المركز قبل الأخير، وسيسعى اليوم إلى تعزيز نقاطه قبل خوض مواجهات مجموعة الهبوط والتي تتطلب الحذر من فقدان النقاط.

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