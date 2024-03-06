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الكويت عبر برقان في مؤجلات ((الطائرة))

3/6/2024 3:24:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز القادسية على كاظمة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في مقر اتحاد الكرة الطائرة في ضاحية صباح السالم، وذلك ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الدوري العام للأصفر، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 42 نقطة، فيما ارتفع رصيد «البرتقالي» إلى 35 نقطة. وفي مباراة أخرى، ضمن مؤجلات الدوري، فاز الكويت على برقان بنتيجة 3-0 رافعا رصيده إلى 45 نقطة ومعززا بذلك صدارته للترتيب العام، بينما بقي برقان على رصيده السابق بـ 35 نقطة.
وبذلك يستمر الصراع الثلاثي بين برقان والعربي وكاظمة على بطاقتي التأهل للمربع الذهبي بعدما ضمن القادسية والكويت تأهلهما رسميا، حيث تملك الفريق الثلاثة 35 نقطة، غير أن «الأخضر» يتقدمها بالمركز الثالث بفارق الأشواط، بينما يحتل كاظمة المركز الرابع ثم برقان خامسا.

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