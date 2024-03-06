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الكويت وصيفاً لبطولة الأندية الخليجية لكرة اليد

3/6/2024 3:24:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
خسر الكويت المواجهة النهائية لبطولة الأندية الخليجية لكرة اليد بنتيجة 33-32 من الريان القطري في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الدحيل القطري مساء أمس. وبذلك، يفقد اللقب ويحل وصيفا بعد مباراة ماراثونية استمرت بالتعادل حتى الشوطين الإضافيين، إذ انتهت الأشواط الأصلية بالتعادل (الأول 17-17، والثاني 28-28، والإضافي الأول 31-31).
جاء اللقاء متوازنا بين الطرفين ومتكافئا، فلم ينفرد أحدهما بالتقدم لمدة طويلة وتبادلا السيطرة طوال مجريات المباراة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 17-17، واستمر السجال بين الفريقين في الشوط الثاني حتى تقدم الريان في الدقائق الأخيرة بنتيجة 28-27، ومن تصدي رائع لعلي صفر حولها بطريقة رائعة لصالح الموسوي الذي أدرك فيها التعادل في الثواني العشرين الأخيرة، لينتقل الفريقان إلى شوطين إضافيين حسمهما الريان لمصلحته.
وتألق صالح الموسوي في تسجيل الرميات الجزائية واستغلال أنصاف الفرص، كما كان لعبدالله الخميس دور كبير أيضا، فيما برزت نجومية علي صفر كعادته في التصدي للكرات الخطرة وتحويلها لـ «فاست بريك».
ولم يقل تألقا عنهم فرانكيس كارول وأنخيل هيرناندز وفينسيوس تكسيرا.
ولكن الثواني العشر الأخيرة من عمر المباراة خذلت «العميد»، حيث نجح الريان في تسجيل رمية جزائية وهدف آخر من كرة أرسلها فرانكيس كارول على مرمى الريان ليحولها الريان إلى هجمة معاكسة لصالحه سجل منها هدف الفوز.

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