تاليا البدر تتوج بذهبية باكو للجمباز الإيقاعي

MENAFN - Al-Anbaa) توجت اللاعبة تاليا عامر البدر بالمركز الأول والميدالية الذهبية عن فئة (C-2027) في البطولة الدولية المفتوحة للجمباز التي أقيمت في العاصمة الأذرية (باكو).

وشهدت بطولة الجمباز الدولية في أذربيجان مشاركة أكثر من 40 لاعبا ولاعبة من دول آسيا وأوروبا، لكن تاليا حصدت المركز الأول عن جدارة واستحقاق بعد منافسات قوية في فئتها، وبوجود العديد من المواهب الواعدة.

وقد بدأت تاليا البدر بممارسة رياضة الجمباز الإيقاعي في سنوات عمرها الأولى، تحت إشراف العديد من المدربين العالميين، وبعد عمل متواصل لسنوات متصلة أخذت تاليا تجني ثمار سنوات التدريب الشاقة، لتبدأ بحصد الألقاب العالمية، وترفع علم بلادها عاليا في البطولات الدولية.