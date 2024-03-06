Wednesday, 06 March 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شابات ((ثلاثيات السلة)) يحصدن برونزية ((العربية))

3/6/2024 3:24:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
وصل مساء أمس وفد منتخبنا الوطني لـ «ثلاثيات» كرة السلة للشابات بعدما ظفر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة العربية لثلاثيات السلة للشباب والفتيات (تحت 18 سنة) التي اختتمت أول من أمس في العاصمة العمانية (مسقط)، وقد سبق الإنجاز العربي فوز «شابات الأزرق» باللقب الخليجي نهاية الأسبوع الماضي.
وجاء فوز «أزرق الشابات» بالبرونزية عقب الفوز على المنتخب الجزائري 13-5، فيما ذهبت الميدالية الذهبية لشابات منتخب مصر بالفوز على نظيراتهن في المنتخب العراقي 17-7 في المباراة النهائية.
وفي سياق متصل، حصل منتخبنا الوطني للشباب على المركز الرابع في ذات البطولة عقب خسارته من نظيره السعودي 11-15، فيما ذهب المركز الأول للمنتخب المصري الذي تفوق على نظيره الجزائري 21-7 في المباراة النهائية.
وفي هذا الصدد، أشاد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة عبدالله شلبي بالجهود العمانية المميزة التي أدت إلى نجاح كبير للبطولة، وقال: «شارك 14 منتخبا في المنافسات، بواقع 7 منتخبات للشباب، و7 أخرى للشابات، وأقيمت خلال يومي البطولة 46 مباراة، بواقع 28 مباراة في اليوم الأول، و18 مباراة في اليوم الثاني».
وأكد شلبي أن مشاركة هذا العدد الكبير من المنتخبات يعد نجاحا كبيرا، كما أنه يحقق أحد أهداف الاتحاد العربي، والمتمثلة في تعزيز التفاعل والاحتكاك بين المنتخبات العربية.

MENAFN06032024000130011022ID1107940919

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث