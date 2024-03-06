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المعقّبون في الندوة: شكراً مسرح الشباب

3/6/2024 3:24:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
بعد نهاية العرض المسرحي، أقيمت الندوة التطبيقية في قاعة الندوات في مسرح الدسمة، حيث تصدت لإدارتها الزميلة ليلى أحمد وعقب عليها كل من المؤلف المسرحي القطري د. حسن رشيد ود. عباس رهك حسن من العراق، وذلك بحضور رئيس المهرجان الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل، وعدد من ضيوف المهرجان والجمهور.
من جانبه، شكر د.حسن رشيد فرقة الشباب على هذا العرض قائلا: في هذه الليلة شاهدت عملا اكتشفت أن بطل اللعبة فيه هو الممثل، حيث كنا أمام ثلاثة من فرسان التمثيل استطاعوا أن يوصلوا الفكرة ببراعة، وعندما قرأت النص أدركت أن الكاتب يطرح معضلة الانتظار، للقطار أو الزوج، انتظار لا يفضي إلى أي نتيجة، لافتا إلى أن الكاتب قدم موضوعات وإن كانت لا تلامس البيئة والمجتمع لكنها على تماس مباشر وجزء من حياة الأفراد بمضامين ترتبط بذاكرة الفن.
بدوره، قال د.عباس رهك حسن: هذا النوع من المسرح دارج كثيرا في الأوساط الغربية، وينتمي إلى المسرح النظيف الذي يكون فيه كل شيء له دلالة، أي كل ما هو موجود في فضاء العرض هو بطل، فالنص والفكرة واللغة والأزياء والإضاءة وغيرها من العناصر جميعها أبطال داخل المنظومة المسرحية.
وتابع: نادرا ما يستفزني العرض لكن وجدت اليوم عرضا يمتاز بالعمق والدلالة والوعي، وهو ما يحسب للمؤلف المخرج محمد الرباح الذي يستحق الشكر على هذه الرؤية لأن عندما وصلني النص تساءلت ماذا سيفعل المخرج مع هكذا نص جامد؟ في الواقع لقد دفع المخرج المتلقي لتحمل العرض ومشاهدة الكلمة المرئية وهي سابحة في الظلام، مشددا على أن قوة العرض المسرحي تكمن في قدرته على أن يثير التساؤل لأنه ليس معني دائما بالإجابات.

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