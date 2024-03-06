Wednesday, 06 March 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غداً.. ((ليلة العود)) تجمع العماني والضويحي

3/6/2024 3:24:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
ليلة من الطرب الأصيل والأغنيات المميزة ينتظرها غدا جمهور «حديقة الشهيد»، والتي يحييها النجمان يوسف العماني وعبدالعزيز الضويحي، وتحمل عنوان «ليلة العود»، من إنتاج وتنظيم شركة «A Music»، حيث سيقدم فيها العماني والضويحي أجمل أعمالهما الغنائية.
وفي هذا الصدد، أعرب المنتج ومنظم الحفلات أحمد الخالدي عن سعادته بالتعاون مع «حديقة الشهيد» في هذه الأمسية، مؤكدا أن الإقبال الجماهيري على حفلات «روح الشرق» ونداء شرارة ومها فتوني وحفلي النجم تامر عاشور يحملهم مسؤولية كبرى فيما هو قادم، ويعتبر تحديا كبيرا في حفل «ليلة العود»، مشيرا إلى أن الحفل سيشهد العديد من المفاجآت.

MENAFN06032024000130011022ID1107940917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث