Wednesday, 06 March 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((زمن العجاج)).. أحداث مشوقة وعلاقات معقدة

3/6/2024 3:24:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
كشفت منصة TOD التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، عن الإعلان التشويقي لمسلسلها المرتقب «زمن العجاج» الذي يعرض على منصة TOD وشاشة beIN دراما خلال شهر رمضان ويقع في 30 حلقة.
يأخذ المسلسل المشاهدين في رحلة عبر الزمن، حيث ينقلب هدوء قرية تبدو مثالية رأسا على عقب مع وصول وجدان وتغلغلها في القرية حتى تصل إلى مختار القرية. ويظهر الإعلان كيف يغير حضورها كل شيء، ويشعل سلسلة من الأحداث التي ستغير حياة أهل القرية إلى الأبد.
يقدم «زمن العجاج» توليفة مشوقة تجمع بين الحب الممنوع والعلاقات المعقدة والخيانة الصادمة وصراعات القوة. ولكن في خضم الفوضى، تبرز قيم الولاء والبحث عن العدالة في محاولات غيث مختار القرية في استرجاع الحقوق والسيطرة على القرية.
المسلسل من إخراج جاسم المهنا وتأليف الكاتبة إيمان سلطان، وإنتاج عبدالله بوشهري، ويضم نخبة من نجوم الصف الأول في الدراما الكويتية والخليجية، منهم: جاسم النبهان، حسين المهدي، منى حسين، فيصل العميري، إيمان الحسيني، سعود بوشهري، ومحمد الكاظمي، شايع الشايع، مصطفى اشكناني وآخرون.

MENAFN06032024000130011022ID1107940916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث