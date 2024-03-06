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تيسيرات رمضان!

3/6/2024 3:24:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، أهلّه الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وبارك الله لنا في كويتنا، وسائر بلاد المسلمين.
وقبيل بدء الشهر الكريم بفترة وجيزة جرت العادة أن يصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا يحدد فيه مواعيد الدوام الرسمي للجهات الحكومية بشهر رمضان، وتشتمل المواعيد الجديدة على تقليل ساعات العمل وذلك مراعاة للصائمين حتى يتمكنوا من التفرغ لأطول وقت ممكن للعبادات كالصلاة وتلاوة القرآن الكريم، ولكن هل يعتبر تخفيف ساعات العمل المعلن عنها أمرا مجديا وناجحا بالنسبة للجميع.
بمقارنة سريعة بين الدوام بالكويت وفي دول الخليج الأخرى، سنجد أن الكثير من الدول الشقيقة تعمل على منح العاملين بالقطاع الحكومي أكبر قدر من التيسير وتقليل ساعات العمل، والبعض منها يقوم بتحويل العمل إلى الأوقات المسائية.
صحيح أن هناك بعض الجهات تحاول جاهدة أن تعمل على تيسير الامور بأكبر شكل ممكن، ومن بين تلك الجهات هيئة الإعاقة التي قامت بدورها بمخاطبة الجهات الحكومية الأخرى والإعلان عن منح ذوي الإعاقة ساعتين يوميا مدفوعتي الأجر خلال رمضان المبارك، ورغم ذلك يبقى هذا القرار مختصا بفئة محددة دون غيرها، وهذا ما يجعل الجميع يتساءلون: أين نحن من هذه التيسيرات؟!
ويبقى شهر رمضان بين العبادة والعمل، فالأولى غنيمة عظيمة لمن يغتنم، والثانية واجب لابد من أدائه، ويمكن أن يكون أكثر ملاءمة مع الشهر الفضيل حال أن سعينا إلى تنفيذ مهام العمل بصورة أكثر ابتكارية وبعيدة عن القالب المألوف.

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