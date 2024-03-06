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عقل واع وذهن حاضر

3/6/2024 3:24:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعتقد أن أكثر الناس ألماً هم أكثر الناس عقلا وتعقلا، فذاك الذي به ضرب من ضروب الجنون، أحيانا، قد يكون أكثر الناس راحة وهدوءا عند تلقيه شدائد الزمن، ووخزات الأيام، وأوجاع الحياة، وجروح الصدر!
فلمحة «الجنون» تلك المغطاة بشيء من «الطيش» قد تعطي الإنسان راحة بعض الشيء وهو يواجه معركة الحياة!
وقد يختلف معي البعض في هذا الطرح، ولكنني أشعر بأن تصوري صحيح من ناحية واقعية، فشاهدوا وجوه العقلاء وانظروا إلى عميق ألمهم، وشاهدوا وجوه المجانين وانظروا إلى عميق نعيمهم وهم يستقبلون أحداث الليالي والأيام!، ولعل قول المتنبي يفسر بعض ما أصبو إليه:
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
ودعونا نلقي نظرة على مشهد الحياة، لوجدنا أن صاحب العقل الرزين، المدرك، الواعي، الرصين، الذي يحسب للأشياء حسابا صحيحا ودقيقا، يتألم غاية الألم مع مجريات الأحداث، فهو حين يرى القتل والتشريد يتألم، وحين يتعرض لفقد عزيز، أو يعيش شدة له أو لوالديه، أو ينصدم بالملمات، فإنه يتألم غاية الألم! لأنه يحمل في جوفه «عقلا رزينا»، أما من به لمحة من الجنون والطيش فكل شيء يمر عليه مرورا عابرا، لأنه يعش حالة «من عدم التعقل»!
فالطيش والجنون وغيرهما، صفات لا تتقبلها النفس، ولكن في الحقيقة تجعل البعض أكثر راحة مع تلقي طعنات الحياة!، فأحداث الحياة مع كل أسف لم تجعل للعقلاء تحملا بسبب قوة صعقها وتتابعها وتفاقمها المستمر.
في هذا المقال لا أقصد أبدا الدعوة إلى الطيش والجنون وعدم الاتزان، ولكن هي مقارنة نعقدها لنعرف مدى تحمل كل واحد، وسنجد أن المجنون في نعيم، فعند مواجهة الصعاب هادئ وساكن، لأنه فقد صوابه! أما العاقل فيتألم لأنه ذو عقل واع، وذهن حاضر!
ولكن هناك استثناء بين كل هذا، وهي حالة ثالثة بين تلك الحالتين، يمثلها أصحاب العقل الرزين، ولكن: «المحفوف بالرضا والقوة بأمر الله»، فأكثر الناس جلادة هم أكثر الناس تعلقا بالله، فهم في نعيم مختلف، ويواجهون الحياة برضا وقوة ومتانة وهدوء وسكينة، لأن قلوبهم بالله متعلقة قبل عقولهم!، ومتسلحون بتوفيق الله، لذلك يشعرون بالنعيم بشكل فريد يختلف عن نعيم المجانين، فنعيم المجانين خيار مفروض عليهم فرضا بسبب طيش عقولهم، ونعيم العقلاء هو خيار وفقهم الله له بسبب توكلهم العميق على رب العالمين سبحانه، وإيمانهم الراسخ، لذلك هم عقلاء في نعيم!
نسأل الله أن يرزقنا العقل الراشد، والقلب القوي الصابر، والحكمة والثبات عند التعاطي مع كل أزمة وشدة، وأن يرد كل من فقد صوابه إلى صوابه، ويرزقه سلامة النفس وقوة البأس.
٭ ختاما: كتبت هذه القصيدة في وقت سابق، أقول بها:
«أشلائي وأشيائي»
إن في الصدر جروحا لا تطاق
ارتوى منها فؤادي واستضاق
لم تدع لي لمحة فيها ضياء
أمتطي أنوارها حتى الفواق
بين أشلائي وأشيائي أقامت
واستبدت لا تريد الافتراق
كيف يحلو لي مقام في الحياة
ودماء بين أشلائي تراق؟
كيف يحلو لي ابتسام وابتهاج
وعناق الصدر يعلوه اختناق
كيف يحلو لي اقتراب واجتماع
كل ما فيّ ينادي بالفراق
كيف يحلو لي ارتياح وانشراح
ولسان الحال بؤس وانغلاق
إنها القسوة ما أقسى الحياة!
كل شيء لم يعد حلو المذاق.

HaniAlnbhan@

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