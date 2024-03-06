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حظوة الضمير المتيقّظ

3/6/2024 3:24:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) غاب الضمير لدى البعض للأسف، أو لنقل تعطل ومات عند آخرين، فأحدث ذلك لدى إنسان اليوم تأثيرات واضحة على شخصيته وعلى مستوى قيمه وأخلاقه ومفاهيمه ومبادئه.
أصبحنا نرى وفي مختلف مناحي وجوانب حياتنا اليومية الكثير من السلوكيات والمظاهر المجتمعية التي باتت شائعة وشبه مألوفة، على الرغم من فداحتها وبشاعتها، كالغيبة والنميمة والتملق والنفاق، كالانتهازية والاستغلالية المقيتة، والتنافسية السلبية والوشاية المدمرة بين المقربين والأصحاب، حتى بين الأسر والأرحام، وكالكذب والافتراء، وسوء الظن، كالبهتان الذي يبهت ويدهش سامعه ويجعله يتحير، كالتبلي على الآخرين في الخصومة واتهامهم بأمور لا تمت لهم بصلة، إلخ.
قال تعالى: (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون)، ولكل تصرف سيئ أو مؤذ تجد تلك الحجج الجاهزة والتبريرات اللامنطقية، فلا نفس تلوم صاحبها ولا وجع يؤنب ضميره أو يعتصره ندما.
لذلك تجد الكثيرين صاروا يتمادون بالقيام بمثل هذه التصرفات والممارسات.
إن بعض التغيرات الاجتماعية هزت قيم ومبادئ الكثير من الأشخاص للأسف، أشخاص كانوا في الماضي شيئا، والآن تحولوا لشيء مغاير تماما، وكثيرا ما نصادف أشخاصا يترحمون على أيام لم يكن فيها الحقد والنفاق والحسد والكذب معروفا بهذه الصورة الموجودة اليوم.
ففي حياتنا الآن انشغل البعض عن ذلك الصوت الذي بداخلهم «الضمير»، إلى أن طغت عليهم المظاهر الزائفة على حساب المبادئ والقيم والأخلاق والعلاقات الإنسانية حتى مع أقرب الناس إليهم، فأوجدوا لكل سلوك مرفوض شرعا وعرفا ومخرجا ومبررا، وبالتالي سادت لديهم الأنانية المقيتة، بحيث اصبحوا لا يشعرون بوخز تأنيب الضمير تجاه أي موقف يتعلق بتقصيرهم حتى مع أهلهم ووالديهم.
تلك الأنانية التي عادة ما تدفع الفرد إلى التفكير في مصلحته فقط وان كانت على حساب الآخرين، فالإنسان الأناني لا يحب إلا نفسه، كما أنه لا يفرح لفرح الآخرين ولا يحزن لحزنهم، فهو لا يرى في هذا الكون إلا نفسه، كما أن حياته تدور حول محور واحد فقط هو ذاته، بغض النظر عما سيضحي به من مبادئ وقيم.
كما اختلف بعض الناس حول الحلال والحرام والمكروه والمرغوب، مما أثر سلبا على الضمير الأخلاقي وتأنيب الضمير وضعف الأنا العليا، إلى أن انعكس ذلك سلبا على علاقاتنا، كما تعددت بعض السلوكيات التي تخالف الدين، كقطيعة الرحم والمكر والمكيدة والمخاتلة.
لذلك يبقى الضمير المتيقظ هو صوت الرقابة والمحاسبة والتقويم، كما أنه يظل القانون المحكم للالتزام والإتقان، وهو أيضا السد المنيع لمواجهة مثل تلك التصرفات.

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