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المسؤولية الاجتماعية

3/6/2024 3:24:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لاشك إن أيام عملنا التقليدية التي تستغرق ثماني ساعات، وخمسة أيام في الأسبوع، وضعت الكثير من الضغط على الموارد المتاحة في مجتمعنا، خاصة البشرية التي تعد أهم الموارد وأضعف حلقاتها.
وكباحثة اجتماعية، وظيفتي هي التحقيق في المسائل الاجتماعية التي تتداخل بين الأعراف الاجتماعية والاقتصاد. وأؤكد من خلال خبرتي وأبحاثي، أن القاسم المشترك لجميع المؤشرات الاجتماعية الفاشلة تقريبا هو نقص الوقت والطاقة، وكمثال: هل سبق أن فكرت في القواسم المشتركة بين التالي:
أولا: نمط الحياة غير الصحي، الذي يؤدي لمشاكل صحية، وربما تتضمن الطلب من المطاعم مرات عديدة في الأسبوع، وربما يصل للأطفال، الذين بدورهم يكتسبون عادات غير صحية، ويرجع ذلك لعدم وجود الوقت الكافي لإعداد الوجبات في المنزل أو ممارسة الرياضة.
ثانيا، القضايا الأخلاقية التي تشمل الانضباط، وتتطلب قضاء الوقت مع العائلة بشكل مستمر، لكن لا يحصل ذلك لعدم امتلاك الوقت بسبب عدم الموازنة بين العمل والحياة الخاصة. وهنا نرى أن القاسم المشترك في الحالتين هو ضيق الوقت.
ومن خلال هذه العادات اليومية المؤسفة النابعة من سياسات مكان العمل، ساهمنا بارتفاع مؤشر السمنة، وجعلنا الكويت من أكثر الدول التي تعاني منها عالميا، كما فقدنا السيطرة على الأمور التي تتطلب الانضباط والأخلاق كالتعليم، وغيرها من السلوكيات الاجتماعية المتطرفة كحوادث السيارات.
ليس من المستغرب من المستفيد الحقيقي من نظام العمل الحالي.
في ضوء ذلك، أشجع القطاع الخاص على اختيار مؤشر اجتماعي واحد على الأقل يعاني منه مجتمعنا، وبناء «ماراثون» للحفاظ على جهودهم المستمرة وفوائدهم الملموسة بدلا من الأحداث المستقلة. ونصيحتي هي النظر في السماح لجميع المساهمين بالاستفادة من الأرباح المحققة، بطرق تعود بالنفع على المجتمع بالفعل.
وعلى سبيل المثال، دعونا نفكر في ضخ قدر كبير من الأرباح بطرق بسيطة وغير تقليدية، فكر في العمل لمدة اربعة أيام في الأسبوع، وخمس ساعات في اليوم، وإجازات أطول.
من غير المرجح انخفاض الإنتاجية كما تظهر معظم الأبحاث، كما أن تحقيق أرباح بالملايين يعد أيضا علامة على ذلك، والشيء الوحيد المحتمل انخفاضه عندما يقوم القطاع الخاص برد الجميل بشكل صحيح هو أرباح المساهمين، في حين أن الدائرة الأكبر من أصحاب المصلحة مستفيدة بشكل كبير بما في ذلك البلد.
ان المسـؤولية الاجتماعية، بل وســيلة للحفاظ على مجتمع صحي، وهو ما تهدف إليه حكومتنا الجديدة بحق، مع مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق مستقبل مستدام، واقتصاد مستقر، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون أساس مجتمعي مستقر، أولا وقبل كل شيء.

dr_randa_db@

MENAFN06032024000130011022ID1107940912

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