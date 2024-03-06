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هالسنة.. ((قريشنا غير))

3/6/2024 3:24:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) الـ «قريش» عادة كويتية قديمة تقام قبل دخول شهر رمضان الكريم، بالأمس البعيد كانت تلك العادة تقتصر على التجمع العائلي في «بيت العود»، ومن ثم أصبحت تقام بين الأصدقاء أيضا، إلى أن تم تداول تلك العادة وأصبحت العديد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة تحيي تلك المناسبة «قريش».
«قريش» هو تجمع للأهل والأحباء والأصدقاء للتعبير عن فرحتهم باستقبال شهر رمضان الكريم، وما يميز تلك العادة القديمة ما يقدم من أكلات لا يستطيع المرء أكلها في شهر رمضان الكريم، أهمها «السمك»، لكن هذه السنة قريشنا غير!
أقام مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على مدار الأيام الـ 4 الماضية بدأت من 28/2 إلى 2/3/2024 سهرة جميلة تحت مسمى «قريش» قام بإخراجها المبدع فهد الرحماني الذي بدأ عرضه قبل أن يبدأ على خشبة المسرح!
تفاصيل دقيقة، لكنها أعطت للمتلقي والجمهور البهجة والسعادة بحلول شهر رمضان الفضيل، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير.
بدأ العرض مع بداية اقتراح المشاركين في عرض «قريش» عن طريق الـ «سوشيال ميديا»، حيث ارتدت جميع النساء «الدراريع»، والتزم الرجال بالزي الكويتي «الدشداشة والغترة»، وبالفعل التزم أغلبية الحضور بالزي الكويتي وكانت صورة فنية جميلة للـ «قريش» قبل بداية العرض، لم يقتصر على هذا فقط، بل وجدنا أيضا وقبل بداية العرض قيام المنظمين بتوزيع العديد من الأكلات الكويتية وخاصة حلو رمضان «لقيمات» مع القهوة العربية، كما قامت الشركات المساهمة بالعرض بعمل زوايا تراثية في البهو مثل القعدات العربية وغيرها من أشكال تراثية أحيت عرض «قريش» قبل مشاهدة العرض، بالفعل هالسنة كان «قريشنا غير».
بدأ العرض الذي حيكت خيوطه الدرامية والمسرحية والغنائية بشكل متناسق في كل ما يرجعنا للزمن الجميل من عروض درامية وأفلام كرتونية وأغان ومسلسلات كانت تقدم في شهر رمضان الكريم، ولم يقتصر العرض على هذا فقط بل طعم بكل عاداتنا وتقاليدنا الكويتية الرمضانية على سبيل المثال لا للحصر: بداية الشهر وكلمة المغفور له العم صالح العجيري، رحمه الله، وإعلانه عن بداية الشهر الكريم وزحمة الشراء لاحتياجات شهر رمضان والمباركة بالشهر الكريم والقرقيعان، ولا ننسي فقرة «مدفع رمضان» وغيرها من عادات نقوم بها خلال هذا الشهر الفضيل.
30 يوما جمعت في ساعة ونصف، إلى أن يهل علينا هلال شهر شوال والإعلان عن عيد الفطر بأغنيتنا الشهير «العيد هل هلاله» للمطرب محمود الكويتي، عرض حمل الكثير من الذكريات الجميلة التي أصبحنا نشتاق إليها كل عام، «قريش» أحيا العديد من الذكريات في الوجدان وقام بغرس العديد من العادات في نفوس الجيل الجديد، ليكون «قريشنا هالسنة غير».
مسك الختام: كل الشكر لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لاحتضانه لهذا العرض، والشكر موصول لكل القائمين على عرض «قريش»، أسعدتمونا بهذا العرض المتميز وجعلتم «هالسنة قريشنا غير».

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