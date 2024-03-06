Wednesday, 06 March 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحسابات الوهمية ونشر الشائعات!

3/6/2024 3:24:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) من بين أبرز أسباب تزايد الشائعات، والتي كثيرا ما حذرت من خطورتها القيادة السياسية، عدم الحسم في اتخاذ إجراءات رادعة ضد مروجيها.
إن الهدف من نشر الأخبار المغلوطة والمضللة توجيه الرأي العام نحو اتجاه معين، لتنفيذ مخططه عبر نشر أخبار يعلم أنها كاذبة.
والحديث عن الشائعات يجرنا إلى الحسابات الوهمية، والحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة الإعلام معنية بمواجهة هذا النوع من الحسابات التي تهدد كيان المجتمع.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مؤخرا أن هذا الملف سيحظى بما يستحق من اهتمام لخطورته الشديدة، وستبذل الوزارة قصارى جهدها للسيطرة على مروجي الشائعات ومن يقفون وراء الحسابات الوهمية في الداخل والخارج وفقا للقانون.
كما أن الغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن تؤيد ما ذكره الشيخ فهد اليوسف من أن «الإشاعات يقف وراءها ضعاف نفوس يريدون خلق فتنة في الكويت ويتوجب ملاحقتهم لوقف هذا العبث».
سبق وأن أشرت إلى أن الشائعات والأخبار الملفقة تشكل خطرا كبيرا يهدد استقرار الدولة وأمن أجهزتها، وتخلق حالة من البلبلة في المجتمع.
ونؤكد أن التوجه نحو مواجهة هذه الظاهرة من قبل وزارة الداخلية بحزم يجب أن يقابل بدور يلعبه المواطن عبر التريث في تداول أي معلومات، والثقة بأجهزة الدولة التي تحرص أشد الحرص على إخطار المواطن بكل ما يدور من منطلق الشفافية، كما يجب على مؤسسات الدولة كافة التصدي للشائعة وكشف زيفها، ومصارحة الرأي العام بالحقائق وهذا ما بدأنا نلمسه.
والمنابر الدينية ووسائل الإعلام أيضا مطالبة هي الأخرى بالتذكير بما حث عليه ديننا الحنيف بشأن الشائعات، والتذكير بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (الحجرات: 6).
وفي هذه الآية المباركة وصف الله تعالى مروجي الشائعات بالفاسقين، وحث الناس على التثبت والتبين قبل قبول الخبر الكاذب، وكذلك بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت».
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
آخر الكلام: ظاهرة بيع الفوط والشراشف ولعب الأطفال عند الإشارات الضوئية إلى جانب كونها غير حضارية، فإنها تشكل خطورة على قائدي المركبات وعلى البائعين من الصبية والوافدين. وملاحقة وزارة الداخلية هذا النوع من التسول بحملات قامت بها الإدارة العامة لمباحث الإقامة أمر جيد للغاية، ويجب المضي بملاحقة وضبط هذه الشريحة، كما يجب معاقبة أولياء أمور الأطفال الذين يعرضون فلذات أكبادهم لمخاطر الدهس، وكذلك إلحاق الضرر بقائدي المركبات والذين قد يجدون أنفسهم متورطين في قـــضايا دهس لا ذنب لهم بها.

MENAFN06032024000130011022ID1107940910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث