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مؤسسة دولية تتوقع انخفاض أسعار النفط بنهاية 2024 رغم تمديد تخفيضات أوپيك+

3/6/2024 3:24:26 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية إنه على الرغم من قرار مجموعة «أوپيك+» تمديد تخفيضاتها الطوعية للإنتاج حتى نهاية يونيو، فإنها ما زالت تتوقع انخفاض أسعار النفط بحلول نهاية العام الحالي.
وأضافت المؤسسة، في تقرير حديث، «ما زلنا نتوقع أن ترفع «أوپيك+» الإنتاج في النصف الثاني من العام، وسيقوم منتجون آخرون بسد الفجوة التي تخلفها «أوپيك+» في الوقت الحالي».
وقالت المؤسسة إنها أبقت على توقعها بانخفاض سعر خام برنت إلى 75 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2024 من 83 دولارا في الوقت الحالي، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».
وكانت الدول الأعضاء في «أوپيك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) ومنتجين مستقلين بينهم روسيا، أعلنت قرارها بتمديد تخفيضاتها الطوعية للإنتاج حتى نهاية يونيو.
علاوة على ذلك، أعلنت روسيا عن خفض إضافي قدره 471 ألف برميل يوميا للإنتاج والصادرات في الربع الثاني من العام الحالي.
وقالت «كابيتال» إنها ما زالت تتوقع أن يخفف أعضاء التحالف تخفيضاتهم الطوعية لإنتاج النفط في وقت لاحق من العام الحالي، إذ إنه من المرجح أن يزدهر الطلب في الاقتصادات المتقدمة مع بدء البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.
وأضافت «علاوة على ذلك، تتوقع «أوپيك» نفسها زيادة كبيرة في الطلب على النفط هذا العام بواقع 2.2 مليون برميل يوميا. ونتوقع الآن أن يقوم التحالف بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج اعتبارا من نهاية التمديد الحالي الذي يستمر حتى يونيو بدلا من نهاية مارس كما توقعنا في السابق».
ومع ذلك، يقول التقرير إنه من المرجح أن يتم إنهاء التخفيضات الطوعية للإنتاج بشكل تدريجي، إذ يتوخى تحالف «أوپيك+» الحذر في السنوات الأخيرة خوفا من وجود فائض في المعروض.
وأضاف «بناء على ذلك، نتوقع أن تخفف «أوپيك+» التخفيضات الطوعية بوتيرة بطيئة بحلول مارس 2025 باستثناء الخفض الطوعي للسعودية البالغ 0.5 مليون برميل يوميا».

MENAFN06032024000130011022ID1107940909

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