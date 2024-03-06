أرزاق الحرفق استثمار واعد ونمو مستدام



د.تهاني العدواني: 190 قسيمة متاحة للتملك.. يمكن مزاولة 27 نشاطاً خدمياً وحرفياً من خلالها

الموقع يوفر فرصاً مواتية لنمو المشروعات لوجوده وسط أنشطة تشغيلية فعالة في محافظة الأحمدي 9 شرائح لمساحات القسائم تلبي احتياجات المستثمرين.. وجهات مصرفية أبدت استعدادها للتمويل

علي إبراهيمتبدأ قصص النجاح في عالم المال والأعمال دائما بحسابات معقدة تتناول جدوى المشروعات وما تتضمنه من تفاصيل متعددة حول آليات التمويل والعائد على الاستثمار، وفرص النمو، واختيار المواقع المناسبة لها لبدء النشاط التشغيلي وارتباطها بالبيئة المحيطة وما يتوافر فيها من خدمات، وصولاً إلى توافق المشاريع مع المستهدفات التنموية للدولة، ما يشكل معادلة صعبة في مجملها، ولكن، استطاعت شركة الأنصار المتحدة العقارية تطبيقها عبر مشروعها الواعد «أرزاق الحرفي».وقالت مدير عام شركة الأنصار المتحدة العقارية والرئيس التنفيذي للمشروع د.تهاني العدواني إن مشروع «أرزاق الحرفي» يحقق فوائد مزدوجة للمستثمر والاقتصاد الوطني على حد سواء، إذ يساعد على دعم الأنشطة الحرفية والصناعية لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للكويت بما يتواءم مع مستهدفات التنمية المستدامة في تحقيق «رؤية كويت 2035» وخلق بيئة أعمال محفزة في قطاع الصناعات الخدمية والحرفية والتي تستهدف التوسع في الأنشطة الصناعية غير النفطية وتسهم في تنوع مصادر الدخل المحلي. فارتفاع الطلب على العقارات الحرفية خلال السنوات الماضية جاء بالتزامن مع الدعم الحكومي للمبادرين من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف إطلاق مشاريعهم الحرفية والخدمية وتمكينهم من خلق التنوع المطلوب في المجالات الاقتصادية.وأفادت: المشروع يوفر للمستثمرين والراغبين في الشراء خيارات متنوعة من القسائم الحرفية الخدمية وفق مساحات مختلفة تلبي كل تطلعاتهم الاستثمارية بوثائق ملكية حرة بخلاف المناطق الصناعية الأخرى والتي تعتبر تحت بند «حق انتفاع»، ويمثل المشروع نقطة انطلاق قوية لهم، خصوصا أنها تتيح لهم امتلاك الأرض وتطويرها، ناهيك عن أن العديد من المؤسسات المصرفية أبدت بالفعل استعدادها لتمويل عمليات تملك تلك القسائم واعتمادها كضمانات للبنوك مقارنة بالقسائم الصناعية الحرفية الأخرى بالإضافة إلى ما تشكله تلك القسائم من فرصة واعده واستثمار آمن لملاكها، وهو ما تظهره الدراسات التي أعدتها «الأنصار المتحدة» حول نسب البناء المعتمدة والعائد الاستثماري من قسائم متعددة المساحات وفق استعمالات مختلفة تشكل في مجملها 27 نشاطا متنوعا من الأنشطة التجارية الخدمية والحرفية والتي يمكن مزاولتها من قبل مالكي القسائم ومستأجريها.وأضافت العدواني «أرزاق مشروع اقتصادي في موقع استراتيجي حيوي بمنطقة الفحيحيل ويمتد على مساحة 230 ألف متر مربع بموقع جغرافي يشكل امتدادا للمنطقة الصناعية من جهة الغرب، والتجارية في الشمال والشرق، وهو ما يوفر فرصا مواتية لنمو المشاريع المتوقع إنشاؤها، خصوصا أن المشروع يقع في وسط بيئة أعمال تضم أنشطة تشغيلية متنوعة وفعالة».وقالت «إن طبيعة موقع المشروع الجغرافي وأنشطته وارتباطه بجواره الصناعي والتجاري يعد منطقة جذب للرواد وخاصة في ظل تنوع الأنشطة، إذ يشكل بيئة مثالية لإطلاق الأنشطة التجارية والحرفية والصناعات الخفيفة إضافة إلى ما تحويه المنطقة الجنوبية من ازدهار وتطور تجاري سياحي خدمي مما يجعل المنطقة نقطة التقاء تلبي احتياجات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء».وذكرت أن المشروع يشمل 190 قسيمة حرفية خدمية وصناعات خفيفة وأنشطة تجارية بمساحات متنوعة وفق 9 شرائح تتراوح بين 250 مترا مربعا وتنتهي بمساحة 5000 متر مربع بنسب بناء مشجعة تنعكس إيجابا على العائد الاستثماري لتلك القسائم.وذكرت أن «شركة الأنصار المتحدة» العقارية وقعت عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع في 12/12/2023 مع الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة ذات الخبرة الواسعة وبالتعاون مع المكتب الاستشاري «دار اس اس اتش إنترناشيونال» للاستشارات الهندسية كجهة اشراف خاصة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضبط الجودة والوصول إلى أعلى المعايير والاتقان، حيث تمت مباشرة الأعمال منتصف يناير الماضي بعد ان تم اعتماد التصاميم والدراسات من قبل الجهات الحكومية الخدمية ومن المتوقع الانتهاء من تلك الأعمال صيف 2025.ولفتت العدواني إلى أن البنية التحتية التي تعمل عليها الشركة ستكون متوافقة مع أحدث المعايير والمواصفات العالمية التي تضمن أي عمليات تطوير أو تعديل في الأنشطة مستقبلاً، ومنها الشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى شبكات إمدادات المياه العذبة والإطفاء ومحطات الكهرباء الفرعية والمناطق الخضراء وكل الخدمات الاخرى اللازمة لتشغيل المشروع.يمكن للمهتمين بمشروع أرزاق بالتعرف أكثر عن المشروع بزيارة الموقع الإلكتروني .قائمة الأنشطة الـ 27 المعتمدة1 ـ بيع وتأجير السيارات.2 ـ بيع قطع غيار السيارات.3 ـ فحص فني للسيارات.4 ـ تأمين السيارات.5 ـ أصباغ السيارات.6 ـ بيع زينة السيارات.7 ـ مطبخ مركزي للولائم.8 ـ بيع وتصليح الهواتف.9 ـ بيع وتصليح الأدوات الصحية.10 ـ بيع وتصليح الأجهزة الإلكترونية.11 ـ بيع وتصليح أجهزة كمبيوتر.12 ـ بيع وتصليح الأجهزة الكهربائية.13 ـ مطعم ومقهى.14 ـ فطائر ومعجنات.15 ـ تجهيزات غذائية.16 ـ دعاية وإعلان.17 ـ خطاط ورسام.18 ـ سوق مركزي.19 ـ خياط.20 ـ حلاق.21 ـ صرافة.22 ـ مطبعة.23 ـ مطعم.24 ـ مصبغة.25- ديكور.26- بقالة.27- مواد إنشائية