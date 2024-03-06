Stc تطلق خدمة 5G Redcap FWA في المنطقة

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن أول تشغيل تجاري لخدمة 5G RedCap FWA للوصول اللاسلكي الثابت (FWA) في الشرق الأوسط، وذلك خلال الدورة الثانية من منتدى نادي ELITE FWA، المقام على هامش مؤتمر MWC 2024.وفي بيان لها، كشفت stc عن أن الخدمة الجديدة ستعزز جودة وسرعة خدمات نقل البيانات والاتصال بالإنترنت التي نقدمها إلى عملائها من الأفراد والشركات على حد سواء. ولفتت إلى أن الخدمة تمثل بداية عصر جديد في خدمات نقل البيانات والاتصال بالإنترنت، حيث توفر للمستخدمين اتصالا متواصلا ومتميزا.وتتميز هذه الخدمة بقدرتها على توفير سرعات اتصال ثابتة وموثوقة مع ضمان تكلفة أقل وبجدوى اقتصادية أكبر. تم تحقيق هذا الابتكار من خلال تصميم أجهزة اتصال محسنة، وبحيث تشمل عمر بطارية أطول، وباستهلاك طاقة مخفض، وكفاءة اتصال محسنة بالشبكة بالمقارنة بأجهزة الراوتر التقليدية للجيل الخامس (5G CPE)، مما يجعل تكنولوجيا الجيل الخامس ذات خدمات متاحة بجودة عالية وبتكاليف أقل بكثير.ولن تعزز تقنية 5G RedCap FWA خدمة تجربة العملاء فحسب، بل ستقلل أيضا من الحواجز أمام تسريع انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس، مشجعة بذلك انتقال العملاء من خدمات الجيل الرابع إلى خدمات الجيل الخامس.من جهته، صرح م.عامر عطوي، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: إن إطلاق خدمة 5G RedCap FWA يمثل فصلا جديدا ومبتكرا في مجال توفير خدمات الاتصال بالإنترنت في الشرق الأوسط. ويعكس دورنا الريادي في تمكين التحول الرقمي في المنطقة، ونؤكد التزامنا الدائم بتقديم أكثر الحلول المبتكرة لتثري حياة وتجربة عملائنا.



المزايا الرئيسية لخدمة5G RedCap FWA



٭ اتصال عالي السرعة: توفر الخدمة سرعات إنترنت عالية وثابتة، وذلك لتلبية الاحتياجات الرقمية لنمط الحياة اليومي للعملاء.

٭ موثوقية لا مثيل لها: يضمن اتصالا بالإنترنت في المنزل بشكل ثابت وموثوق به، بحيث يوفر استخداما متواصلا للخدمات عبر الإنترنت.

٭ الريادة في الابتكار: تظهر التزام شركة stc بقيادة الابتكار في المنطقة، وتقديم أحدث الابتكارات التقنية لعملائها.