Wednesday, 06 March 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البابطين تكشف عن ثورة الابتكار في سيارات JAECOO للطرق الوعرة

3/6/2024 3:24:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمشاركة مجموعة البابطين القابضة، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات JAECOO في الكويت، تم الكشف عن سيارتي J7 وJ8 الجديدتين بالكامل لأول مرة بالكويت في معرض أوتولاند. ومع إطلاقها لهذه السيارات المتطورة جدا والمخصصة للطرقات الوعرة في أكبر معرض سيارات في الكويت، فإن مجموعة البابطين تحقق نقلة نوعية وغنية بالابتكار في قطاع سيارات SUV للطرقات الوعرة. وتعكس هاتان السيارتان الجديدتان فلسفة العلامة التجارية الرائدة JAECOO. «من كلاسيكي، إلى ما وراء الكلاسيكية».
وسجل معرض أوتولاند لهذه السنة حضورا زاد على 30 الف زائر خلال فترة تنظيمه التي امتدت على مدى 12 يوما استطاعت JAECOO خلالها أن تستقطب الاهتمام الكبير من الحضور وخاصة عشاق هذا النوع من السيارات، وخلال المعرض قامت JAECOO بتحويل جناحها الكبير إلى بيئة تحاكي الصحراء بما فيها من تحديات وواحات ومعالم مصممة بدقة لتقدم إحساسا يندمج فيه الزائر بأجواء هذه السيارات القوية. ولم يتوقف تصميم الجناح على إظهار جوانب القوة والأداء الجبار لسيارات J7 وJ8 وحسب بل نقل الزوار إلى أجواء الصحراء ليقدم لهم تجربة فريدة لا تنسى.
ومن خلال تطبيق فلسفتها «من كلاسيكي، إلى ما وراء الكلاسيكية»، تسعى مجموعة البابطين وJAECOO إلى إعادة تعريف وهندسة سوق سيارات الطرقات الوعرة من خلال عمليات التطوير الذكية التي تلبي خيال وطموحات عشاق هذه السيارات.
وتم تصميم سيارة J7 بأسلوب «التغلب على التضاريس المختلفة» بإشراف فريق من المهندسين العالميين الذين دمجوا الحرفية بالإبداع، ويتميز الشكل الخارجي للسيارة بمظهر مفعم بالقوة والصلابة بينما جاءت المقصورة الداخلية بتصميم ذكي وآمن وأنيق ليعكس الشكل الكلي للسيارة جميع الجوانب الجمالية التي يمكن لسيارات الطرقات الوعرة أن تقدمها لتكون أيقونة كلاسيكية بحد ذاتها. هذه السيارة مزودة بنظام JAECOO الحصري للقيادة الذكية على جميع الطرقات ARDIS ومزايا ADSD المتطورة والذكية لتضمن تجربة قيادة استثنائية سواء على طرقات المدينة أو في الطرق البرية الوعرة.
أما سيارة J8 فهي تمثل النسخة الفخمة لسيارات الطرقات الوعرة مع التمتع بمزايا ذكية متكاملة تشمل نظام الدفع الرباعي مع آلية التعليق المغناطيسي، وهذا المزيج الديناميكي من القوة والفخامة يضمن قيادة انسيابية وتحكما كاملا على الطريق، لتمنح عشاق سيارات الطرقات الوعرة متعة أكبر في القيادة وفي استخدام أحدث التقنيات الذكية للانطلاق بكل قوة وثقة.
وسيتم إطلاق سيارات J7 وJ8 في الكويت مع نهاية شهر ابريل لهذا العام، وإضافة إلى ذلك، تستعد JAECOO لإطلاق سيارتين كهربائيتين تواكبان التطور العالمي في أنظمة القيادة البيئية لتوفير الطاقة، مما يعزز حضور هذه العلامة التجارية بشكل قوي في السوق الكويتي ويلبي حاجة السوق الملحة لسيارات تعمل بالطاقة النظيفة.

MENAFN06032024000130011022ID1107940906

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث