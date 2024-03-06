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KIB يطلق KIB Paytally أول تطبيق بنكي للتسوق بالكويت

3/6/2024 3:24:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
عقد بنك الكويت الدولي (KIB) مؤتمرا صحافيا خاصا للإعلان عن إطلاق «KIB PayTally»، أول تطبيق بنكي للتسوق في الكويت يقوم بتقديم عروض تمويل حصرية لدى أكثر من 100 شركة، في خطوة ترسخ الدور المتقدم للبنك في مجال توفير أحدث الحلول المصرفية الإسلامية.
ويكون ذلك «KIB» هو أول مؤسسة مصرفية محلية تنشئ منصة شاملة متخصصة بالتسوق الرقمي، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة التي تناسب أسلوب الحياة العصري لكل شرائح العملاء، عبر تمكينهم من الوصول إلى جميع احتياجاتهم في وجهة واحدة، إضافة إلى «KIB Store».
نقلة نوعية
وبهذه المناسبة، قال المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد عثمان توفيقي: «هذه المبادرة تعتبر نقلة نوعية بعالم الحلول المصرفية الإسلامية الرقمية، كما انها شهادة تؤكد التزامنا بتوفير منتجات وخدمات استثنائية تسهل وصول عملائنا الى جميع احتياجاتهم وتلائم أسلوب حياتهم، وسيكون التطبيق قيمة مضافة لتجربة العملاء، وخاصة خلال الشهر الفضيل».
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحافي: «إن إطلاق التطبيق الجديد، والمتوافق مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، يأتي بالتزامن مع حملتنا الرمضانية لهذا العام ويجسد تمسك KIB بمعاني العطاء في الشهر الفضيل، ونحن نفتخر بكوننا شريكا موثوقا لمجتمعنا ونسعى دائما إلى توفير أحدث الحلول المصرفية الشاملة، وخاصة حلول التمويل التي تضمن السهولة والراحة لعملائنا. وإلى جانب تركيزنا طوال شهر رمضان على تقديم خدماتنا المصرفية بكفاءة عالية، فإننا لا ندخر جهدا في تعزيز قيم الخير والعطاء، من خلال تحقيق تطلعات عملائنا وضمان رفاهيتهم عبر تمكينهم من الحصول على السيارات التي يحبونها أو بناء البيوت التي يحلمون بامتلاكها».
مركز تسوق رقمي
من جهته، قال مدير عام إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات محمد الشريف: «يتميز التطبيق الجديد بأنه أول مركز تسوق رقمي مقدم من بنك في الكويت يتيح لمستخدميه فرصة التسوق، طلب التمويل ومتابعته بسهولة».
وأضاف ان التطبيق مصمم لتحقيق إنجاز نوعي في طريقة حصول العملاء على خدمات التمويل والتمتع بتجربة تسوق شاملة من دون الحاجة إلى تصفح وزيارة مواقع إلكترونية وفروع متعددة، حيث يعتبر تطبيق KIB PayTally الجديد منصة سهلة الاستخدام ومدعومة بمزايا فريدة ومصممة خصوصا للارتقاء بمفهوم التسوق الرقمي من خلال العروض الحصرية والتي لا تتوافر في أي وجهة تسوق أخرى، إضافة إلى تمكين العملاء من مقارنة المنتجات وفقا لفئاتها المختلفة ما يضمن الموثوقية والدقة في الاختيار قبل الشراء.
بدوره، قال مساعد مدير المبيعات المركزية بالإدارة المصرفية للأفراد عبدالرحمن البحر: «نحن على ثقة بأن التطبيق المبتكر سيضمن الراحة والأمان، عبر إنجاز العمليات بخطوات بسيطة وفي أي وقت ومن أي مكان، ما يلغي الحاجة إلى زيارة الفروع ويجعل التجربة أكثر كفاءة وفعالية، إذ لا يحتاج طلب التمويل عبر تطبيق KIB PayTally لتحويل راتب العميل إلى البنك».
ولفت إلى أن KIB يوفر تمويلا مرنا عبر التطبيق، يتراوح بين 300 و25 ألف دينار، ويدفع على مدى 3 أشهر إلى 60 شهرا، للتأكد من تلبية احتياجات أوسع شريحة ممكنة من العملاء وغير العملاء، المواطنين والمقيمين، على حد سواء.
وجهة شاملة
من جانبه، قال نائب المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد، مصعب الشعلان: «من خلال هذا التطبيق الجديد، سيتمكن KIB من جمع طيف واسع من شركائه في برنامج PayTally تحت سقف واحد وفي وجهة شاملة، ليقدم لعملائه حلول تمويل مبتكرة ومرنة في مجالات مختلفة، على غرار تمويل السيارات، التمويل الطبي، تمويل العلاج في الخارج، التمويل التعليمي، تمويل الأثاث والإلكترونيات والجيمز (الألعاب الرقمية)، وغيرها الكثير من خدمات التمويل التي تعزز مكانة البنك في ريادة استراتيجيات الابتكار المصرفي الرقمي».
ووجه الشعلان الدعوة إلى جميع عملاء KIB وأفراد المجتمع لتحميل تطبيق KIB PayTally واستكشاف فرص التمويل المتوافرة في شهر رمضان، مشددا على سهولة استخدامه وشمولية الخيارات التي يوفرها من خدمات ومنتجات وعروض حصرية. وقال في هذا الصدد: «لقد تم تصميم هذا التطبيق الجديد ليشكل ثورة في مشهد الخدمات المصرفية الرقمية وحلول التمويل في الكويت. ولمعرفة المزيد من المعلومات حول التطبيق، يمكن للجميع متابعة صفحات KIB على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك تصفح موقعه الإلكتروني».

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