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دلقان تحقق أعلى نمو بأرباحها منذ التأسيس

3/6/2024 3:24:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتمد مجلس إدارة شركة دلقان العقارية أمس البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت الشركة أعلى ارتفاع في صافي أرباحها منذ التأسيس بنسبة 224.83%، وفي إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 191.53%، وفي إجمالي حقوق الملكية للمساهمين بنسبة 6.09%.
وخلال فترة الربع الرابع من 2023، سجلت شركة دلقان العقارية قفزة نوعية وارتفاعا ملحوظا في صافي أرباحها بنسبة 936.29%، حيث بلغت 429.84 ألف دينار، مقارنة بتحقيقها 41.48 ألف دينار بالربع الرابع من 2022، كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 777.69% وبلغت 558.63 ألف دينار، مقارنة مع 63.65 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2022.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة دلقان العقارية م.محمد المطيري، إن رحلة النهوض بالعمليات التشغيلية لشركة دلقان العقارية انطلقت منذ عامين، لتبدأ الآن بتسجيل نتائج إيجابية على كافة المستويات التطويرية والتشغيلية والاستثمارية.
وأشار إلى تركيز الشركة في استراتيجيتها للارتقاء بأعمالها على قطاع التطوير العقاري الاستثماري، حيث أتمت الشركة بنجاح أول صفقة بيع مؤثرة لها في إطاره بالربع الرابع من عام 2023 وارتفع على أثرها بشكل ملحوظ الإيرادات التشغيلية للشركة، مما انعكس ارتفاعها على إجمالي النتائج المالية المحققة للشركة في عام 2023.
وأوضح المطيري أن النتائج المالية الإيجابية اللافتة التي حققتها دلقان العقارية في نهاية عام 2023، تشكل مقياسا حقيقيا للتغيير، رسخت معه معيارا قياسيا جديدا للشركة من حيث الأداء والتوجه والمكانة في السوق العقاري المحلي، لافتا إلى اعتماده كمعيار للتقدم والتوسع بالعمليات التشغيلية للشركة.

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