132 8 مليون دينار بحريني أرباح الوطني ـ البحرين في 2023



عصام الصقر: أرباح البنك تبرهن على نجاح إستراتيجيتنا في توسيع بصمتنا بالسوق البحريني

سنواصل التوسع في الأسواق التي نعمل بها والتركيز على الاحتفاظ بتفوقنا الرقمي وتكامل خدماتنا

أداء العمليات الدولية كان دوره كبيراً بدعم أرباح المجموعة.. ما يؤكد امتلاكنا نموذج أعمال فريداً

علي فردان: أرباحنا تؤكد تركيزنا على أهدافنا الإستراتيجية ومواصلة الحفاظ على مكانتنا الرائدة

نواصل تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة ساهمت في تلبية احتياجات العملاء وإثراء تجربتهم «الوطني - البحرين» يتمتع بإمكانات كبيرة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بالسوق البحرينية

أعلن بنك الكويت الوطني - البحرين عن نتائجه المالية لعام 2023، حيث حقق البنك أرباحا سنوية بلغت 132.79 مليون دينار بحريني (ما يعادل 108.22 مليون دينار كويتي)، وذلك مقارنة بـ 122.14 مليون دينار بحريني (ما يعادل 99.39 مليون دينار كويتي) في عام 2022.وبلغت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين 7.08 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 5.77 مليارات دينار كويتي) بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بـ 7.24 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 5.89 مليارات دينار كويتي) في العام 2022.فيما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 12% لتبلغ 1.213 مليار دينار بحريني (ما يعادل 988.33 مليون دينار كويتي)، وبلغت ودائع العملاء بنهاية ديسمبر 2023 نحو 3.34 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 2.722 مليار دينار كويتي).فرص نمو واعدةوفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «حقق (الوطني-البحرين) أرباحا جيدة خلال العام 2023 وذلك على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية وتصاعد التوترات الجيوسياسية عالميا وارتفاع مستويات التضخم ليبرهن ذلك على نموذج أعمالنا المرن ومركزنا المالي القوي».وأضاف أن أرباحنا في العام الماضي تستند إلى نمو النشاط التشغيلي للبنك، وهو ما سنعمل على تعزيزه من خلال توسيع نطاق بصمتنا وعملياتنا في السوق البحريني نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.وتابع قائلا: «إن أداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد على امتلاكنا نموذج أعمال فريدا، ويبرهن في الوقت ذاته على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي في التحوط من المخاطر والتقلبات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل».وأكد الصقر أن مساعي مجموعة بنك الكويت الوطني في تطبيق استراتيجية التنوع لا تقتصر فقط على المنتجات والخدمات، بل شملت أيضا توسعة نطاق أعمالنا داخل المناطق الجغرافية الحالية، واقتناص فرص الأعمال الجديدة، والتزامنا نحو ريادتنا في مجال التحول الرقمي بما يؤهل البنك لمواصلة النمو والازدهار في المستقبل.تحقيق الأهداف الإستراتيجيةمن جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان: «تؤكد نتائج البنك في العام 2023 تركيزنا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواصلة نمو أعمالنا والحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق البحريني رغم ما شهده العام من تحديات».وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل البحرين عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية العالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحا أن البنك يتمتع بإمكانات كبيرة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلا في السوق البحرينية.وأكد نجاح البنك على مدار العام في تقديم خدمات ومنتجات ساهمت بشكل فعال في تلبية احتياجات العملاء وإثراء تجربتهم المصرفية، مشيدا بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي البحريني.وشدد فردان في الوقت ذاته على أن دعم المجموعة للبنك في البحرين قد ساهم في تعزيز أداء البنك مستفيدا من تصنيفات بنك الكويت الوطني الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.مؤسسة مالية رائدةويعد بنك الكويت الوطني المؤسسة المالية الرائدة في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية، وقد حافظ البنك على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش.كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في العديد من المراكز المالية في المنطقة وحول العالم في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والإمارات.