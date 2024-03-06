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أجيليتي والأنظمة الهندسية تنظمان برنامجا تدريبيا وتأهيليا عن إدارة المرافق للشباب الكويتي

3/6/2024 3:24:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت أجيليتي للمجمعات اللوجستية، إحدى أكبر مالكي ومطوري المجمعات التخزينية والصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبالتعاون مع مجموعة الأنظمة الهندسية المتخصصة في تقديم الحلول الهندسية المتكاملة للقطاعين العام والخاص في الكويت والشرق الأوسط، وللسنة الثانية على التوالي، دورة تدريبية مكثفة في إدارة المرافق والأمن والسلامة والبيئة واستفاد منها أكثر من 35 شابا وشابة كويتيين من حديثي التخرج في شتى مجالات الهندسة، وذلك خلال الفترة من 5 نوفمبر حتى 7 ديسمبر 2023.
هذه الشراكة بين أجيليتي للمجمعات اللوجستية ومجموعة الأنظمة الهندسية وفرت تدريبا نظريا وميدانيا على إدارة المناطق الصناعية وإدارة العقارات والمرافق وإدارة العقود والمهارات الأساسية الأخرى. وقد تخلل البرنامج أيضا زيارات ميدانية لمجمعات أجيليتي اللوجستية ومرافقها التخزينية والصناعية والحرفية، مما أتاح للمشاركين فرصة لمراقبة العمليات وتقييمها. وقد واظب المتدربون على حضور كافة المحاضرات وورش العمل ونجحوا باجتياز الاختبار النهائي مما أهلهم للحصول على شهادة في إدارة المرافق.
وبهذه المناسبة، قال نادر الكندري، الرئيس التنفيذي لـ«أجيليتي للمجمعات اللوجستية» في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي: لا شيء يسعدنا أكثر في أجيليتي من دعم الشباب الكويتي، ولاسيما من خلال فرص التعليم والتدريب في منشآتنا العصرية بما يؤهلهم للنجاح في القطاع الخاص. كما يسعدنا التعاون للمرة الثانية مع الهيئة العامة للشباب ومع زملائنا في مجموعة الأنظمة الهندسية. أجيليتي وبوصفها مزود الخدمات اللوجستية الأول في الكويت، وصاحبة خبرة صناعية طويلة تمتد لأكثر من 40 عاما ترحب دائما بمثل هذه الفرص، وأبواب منشآتها التي تشمل أكبر وأحدث المستودعات اللوجستية في الشرق الأوسط مفتوحة دائما لخدمة شبابنا.
من جانبه، قال م.أحمد العيسى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الأنظمة الهندسية: من واقع خبرتنا في المجموعة، وانطلاقا من مهمتنا المتمثلة في وضع آلية متكاملة لتطوير وإدارة المشاريع، فإننا نستشعر مدى أهمية التدريب والتأهيل في إدارة المرافق والأمن والسلامة والبيئة بوصفه جزءا رئيسيا من الصورة الكبيرة لأي مشروع ناجح. كما يسعدنا التعاون مع شركة أجيليتي والهيئة العامة للشباب لتأهيل وتدريب كوادرنا الوطنية بما يصقل مهاراتهم العملية ويخدم تطلعات القطاعين العام والخاص بوجود شباب كويتي من أصحاب الكفاءة.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الخاص بإدارة المرافق هو جزء من برنامج أشمل نظمته الهيئة العامة للشباب على مدار 3 أشهر مع العديد من الشركاء من القطاع الخاص، ووفقا لاختصاص كل شركة.

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