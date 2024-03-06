Wednesday, 06 March 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسواق المال نظمت ورشة توعوية حول خدمات التقنيات المالية

3/6/2024 3:24:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت وحدة التقنيات المالية في هيئة أسواق المال ورشة توعوية في فندق الريجنسي أمس، وذلك بعنوان «خدمات التقنيات المالية التي تنظمها هيئة أسواق المال»، بهدف تعريف الجمهور عامة عن خدمات التقنيات المالية والإطار التنظيمي لها وأهدافها ومميزاتها ومخاطرها، وتفاصيل مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية).
وقام بتقديم الورشة زهراء الموسى مدير وحدة التقنيات المالية بالتكليف، وموظفا الوحدة عبدالله الشامري وألطاف الفرج، وتناولت الورشة عدة محاور بدأت بإيضاح مشروع الهيئة لوضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والذي أثمرت جهوده إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.
وانتقلت بعدها الى تقديم شرح مفصل عن الحزمة الأولى من خدمات التقنيات المالية التي ينظمها الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) وهي خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، والتي تتيح قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين باستثمار أموالهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قنوات تمويل أخرى بخلاف القنوات التقليدية بما يساعد على زيادة مستوى السيولة في السوق.
كما تطرقت الورشة إلى متطلبات تقديم الخدمات والتي تم تسليط الضوء خلالها على الشروط والأحكام المؤهلة للأشخاص الراغبين في تقديم تلك الخدمات للجمهور، فضلا عن المتطلبات المستمرة والواجب الالتزام بها من قبل مقدمي خدمات التقنيات المالية خلال فترة مزاولة الأعمال.
ومن ثم انتقلت الورشة إلى شرح القرار رقم 181 لسنة 2023 بشأن إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) وإيضاح مواده وتفاصيله، وقد انتهت الورشة بفتح باب تقديم الأسئلة من الجمهور وقد كانت المشاركة فعالة من الحضور وتم خلال محاور الورشة الإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة من المشاركين.

MENAFN06032024000130011022ID1107940901

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث