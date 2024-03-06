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7 2 مليارات دولار إجمالي تجارة السلع والخدمات بين الكويت وبريطانيا في عام

3/6/2024 3:24:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت في العاصمة البريطانية (لندن) أمس، أعمال مؤتمر «الاستثمار الكويتي» الذي يأتي ضمن فعاليات الاحتفاء بالذكرى 125 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت والمملكة المتحدة، والذكرى 70 لافتتاح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.
ويشارك في المؤتمر الذي ينظم تحت إشراف «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر» عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الكويتيين والبريطانيين إلى جانب نخبة من خبراء المال والأعمال من البلدين ودول أخرى. ومن بين أبرز المشاركين من الجانب الكويتي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف، ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي، إضافة إلى سفير الكويت لدى بريطانيا بدر العوضي. ومن الجانب البريطاني يحضر وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد، ووزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة اللورد دومنيك جونسون، وسفيرة بريطانيا لدى الكويت بيليندا لويس.
وينتظر أن يناقش المؤتمر 3 محاور رئيسية، أولها يتعلق بالتمويل والاستثمارات التي تسمح بتعزيز العلاقات بين البلدين، وثانيها يركز على الشراكة الكويتية- البريطانية في عامها 125، وأخيرا التقدم التكنولوجي والابتكار الرقمي.
ويأتي هذا المؤتمر في وقت تشهد العلاقات الكويتية- البريطانية تطورا كبيرا وخاصة في الجانب الاقتصادي ولاسيما ما يتعلق بالتجارة والاستثمار، علاوة على تسهيل تنقل المواطنين بعد اعتماد نظام تصريح السفر الإلكتروني الخاص بالكويتيين أخيرا.
واستنادا إلى أرقام بريطانية رسمية، بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين البلدين في الفترة بين مارس 2022 ومارس 2023 أكثر من 5.7 مليارات جنيه إسترليني (7.23 مليارات دولار) بزيادة قدرها 118.3%.
وارتفعت صادرات المملكة المتحدة من السلع إلى الكويت بنسبة 33% في الأشهر الـ12 حتى مايو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت واردات المملكة المتحدة من السلع من الكويت في نفس الفترة بنسبة 198.8%.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء البريطاني أوليفر داودن قام في نهاية يناير الماضي بزيارة الكويت، حيث شارك مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد صباح السالم بتدشين عام الشراكة الوثيقة بين البلدين احتفاء بمرور 125 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية.
وأكد داودن خلال زيارته متانة العلاقات المتعددة الأوجه بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والتي تمتد إلى ما هو أبعد من الأمن والدفاع لتشمل قطاعات أخرى لا تقل أهمية مثل الأمن السيبراني والاستثمارات والتعليم والثقافة.

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