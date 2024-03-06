الوزان بوبيان يمضي قدما بمستقبل قطاع التدقيق الداخلي في الكويت

MENAFN - Al-Anbaa) أكدت رئيسة مجموعة التدقيق الداخلي في بنك بوبيان والشركات التابعة بشرى الوزان أن النمو الذي يشهده النشاط الاقتصادي وبيئة الأعمال في مختلف المجالات، أدى إلى تطور مفهوم وأهداف ومعايير المراجعة الداخلية للمؤسسات باعتبارها أحد المحركات الأساسية للتحقق من جدوى «الرقابة والتدقيق الداخلي» وذلك لضمان حماية الأصول ودقة البيانات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية شاركت فيها الوزان ضمن فعاليات المؤتمر الأول للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين «الذي عقد مؤخرا تحت شعار «معا نطور» في العاصمة المصرية القاهرة بحضور أنتوني بوجليس رئيس المعهد الدولي للمراجعين الداخليين والوفد المرافق له وممثلين الاتحاد في دول الجمعيات الأعضاء وعدة مسؤولين حكوميين من مختلف الدول العربية والشخصيات ذات العلاقة بمهنة المراجعة الداخلية. وقد شاركت الوزان في المؤتمر من خلال الحلقة النقاشية التي جاءت تحت عنوان «المراجعة الداخلية والأصول غير الملموسة»، أوضحت خلالها الدور المحوري الذي تلعبه المراجعة الداخلية لتعزيز الرقابة والشفافية بالمؤسسات، حيث يساهم التدقيق الداخلي في تحديد وقياس المخاطر لتحسين وتطوير استراتيجيات المؤسسات وتعزيز كفاءة أدائها ورفع قدرتها التنافسية مع ضمان الالتزام بتطبيق أهم المعايير الدولية الخاصة بمفاهيم الالتزام والحوكمة.

وأضافت أن بنك بوبيان دائما ما يتخذ خطوات استباقية نحو تطوير بيئة التدقيق الداخلي على وجه الخصوص ومن خلال دعم جهود الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات الفنية اللازمة في مجال التنظيم والالتزام والحوكمة، وذلك في خطوة مهمة تضمن تحسين أداء الفريق واستمرار رفع كفاءاته محققين نموا مستداما للمجموعة مع مراعاة جميع النظم والقوانين التي تنظم العمل المصرفي بشكل عام للتعامل مع التطورات المحلية والإقليمية وكذلك الدولية. وأشارت الوزان إلى أن مشاركة بنك بوبيان في فعاليات المؤتمر كأول بنك كويتي يمثل القطاع المصرفي في مثل هذه المحافل جاء بدعم من جمعية المدققين الداخلين الكويتية التي تعمل منذ الوهلة الأولى لنشأتها على وضع خطط عمل تستهدف تطور المهنة وتطوير المهنيين من خلال عملية تطبيق المعايير المعتمدة دوليا، إضافة إلى التطلع الدائم لرفع مستوى التمثيل الدولي عربيا في جميع المحافل ذات العلاقة والتي تهدف إلى المضي قدما بمستقبل قطاع التدقيق الداخلي ككل في الكويت.

وأكدت حرص بوبيان المتواصل على التواجد في مثل هذه المؤتمرات التي تتماشى مع نهجه ومواصلته الالتزام بمبادئ التطور الآمن والمستدام لكل القطاعات وإداراته الداخلية لتتميز مشاركته في الدورة الأولى للمؤتمر من خلال نقل وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي بما يرسخ مفاهيم الشفافية والحوكمة ويعكس حرص مجموعة بنك بوبيان على مواكبة أحدث التوجهات والمنهجيات، بما يعود بالنفع ليس على مستوى القطاع المصرفي فحسب، بل مختلف قطاعات الأعمال.