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أميركا والصين أكثر الدول تعدينا للبيتكوين

3/6/2024 3:24:22 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشير مصطلح تعدين العملات المشفرة بمفهومه البسيط إلى عملية حسابية تتم بوسطة أجهزة الحاسوب لتخمين متسلسلة من الرموز التي تعد بمثابة حل لترميز سلاسل الكتل الخاصة بالسجلات الرقمية للعملات الرقمية.
وعند توصل الحاسوب للتخمين الصحيح للرمز يتم إنشاء كتلة جديدة داخل نظام السجلات الممتدة (سلسلة الكتل) ومكافأة القائمين بالتعدين بعدد أو نسبة معينة من العملة.
وتتم عمليات التخمين الرياضية داخل سلاسل الكتل بهدف التحقق من صحة المعلومات التي تحتوي عليها الكتلة، ولكن الحد الأقصى للمعروض الذي يمكن تعدينه من عملة البيتكوين هو 21 مليون وحدة منها، وعند الوصول لهذا الحد سوف تتم مكافأة القائمين بالتعدين من خلال رسوم التحقق من صحة المعاملات، وليس توليد عملات جديدة.
وتزداد صعوبة عملية تعدين البيتكوين بمرور الزمن، نظرا لما يطلق عليه حدث تنصيف معدل التعدين، فحين ظهرت العملة المشفرة للمرة الأولى في عام 2009، كانت مكافأة التحقق من البيانات التي تحتوي عليها كتلة واحدة في السلسلة تعادل 50 وحدة من العملة.
ويبلغ عائد التعدين في الوقت الراهن 6.25 بيتكوين مقابل كل كتلة يتم التحقق منها، ما يعني أن عائد التعدين في حدث التنصيف المرتقب خلال فترة بين أبريل ومايو من العام الحالي سوف يبلغ 3.125 وحدة من العملة، وهذا من شأنه تقليص المعروض الجديد من العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية.
وتساهم زيادة القائمين في التعدين أيضا في زيادة صعوبة العملية، حيث يعتمد نظام سلاسل الكتل على توزيع المكافآت بناء على قدر العمل المبذول في التحقق من المعاملات، وكلما زادت القدرة الحاسوبية التي تعمل على إجراء التخمينات الرقمية في كل ثانية -معدل التعدين أو ما يطلق عليه «هاش ريت» - كلما ارتفعت صعوبة العملية.
ونتيجة لذلك، زاد استهلاك أنشطة تعدين البيتكوين للطاقة بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب توافر إمكانية الوصول للكهرباء بدرجة كبيرة، فضلا عن الحصول على تقنيات حاسوبية متطورة وذات قدرات عالية، ويوضح الرسم البياني التالي أكثر دول العالم تعدينا للبيتكوين.
وحسب أحدث البيانات المتوافرة لدى مركز جامعة كامبريدج للتمويل البديل، استحوذت الولايات المتحدة الأميركية على 37.84% من المتوسط الشهري لإجمالي عمليات تعدين البيتكوين حول العالم في يناير من عام 2022، لتحتل المرتبة الأولى عالميا كأكثر الدول تعدينا.
وجاءت الصين في المرتبة الثانية مع استحواذها على أكثر من 21% من إجمالي عمليات تعدين البيتكوين رغم حظرها هذا النوع من الأنشطة في يونيو من عام 2021، بينما تلتها كازاخستان التي يعتمد العاملون بالتعدين فيها على الكهرباء المولدة من الفحم، لتحتل المركز الثالث عالميا في تعدين البيتكوين بحصة بلغت 13.2%.

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