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وربة يفوز بـ 3 جوائز النخبة لتقدير الجودة

3/6/2024 3:24:22 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن حصوله على جائزة النخبة لتقدير الجودة في ممارسات الدفع المباشر المستدامة من جي بي مورغان للسنة الرابعة على التوالي، وهو البنك الأول في الكويت الذي يحصل على 3 جوائز لسنتين متتاليتين. ويعتبر جي بي مورغان من أكبر البنوك عالميا من حيث القيمة السوقية، كما أنه يمارس أعماله في أكثر من 100 دولة حول العالم، وتأتي هذه الجائزة نتيجة لنجاح بنك وربة في الحفاظ على المستوى المميز للخدمات والعمليات التي قدمها على مدار العام في مجال التحويلات المالية، والتي تعكس التزام البنك بمعايير رفيعة للجودة.
وقد حقق بنك وربة هذا المستوى نتيجة تحقيقه نسبة معالجة الدفعات المباشرة لفئة (MT202) 99.79 % ونسبة معالجة الدفعات المباشرة لفئة (MT103) بنسبة 99.61% بعملة الدولار الأميركي، وجائزة تقدير الجودة لتحقيق نسبة معالجة الدفعات المباشرة لفئة (MT103) بنسبة 97.13% بعملة اليورو للسنة الثانية على التوالي.
وقد أصبح بنك وربة واحدا بين مجموعة قليلة من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصد الجائزة المرموقة عن عمليات تحويلات العملاء والتحويلات المصرفية بين البنوك، ويتم اختيار حاصدي الجوائز من قبل بنك جي بي مورغان بناء على دقة التفاصيل في الحوالات البنكية من حيث تقليل التدخل البشري وزيادة في سرعة التسويات وقيام البنك بعدد معين من الإجراءات والعمليات لنوعين من العمليات المصرفية ليتم اعتبارها لهذه الجائزة، كما نود الإشارة الى أن بنك جي بي مورغان أحد البنوك الرائدة عالميا وهو أكبر البنوك في الولايات المتحدة الأميركية.
وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجموعة العمليات في بنك وربة ليالي الفهد: إن جوائز جي بي مورغان أكبر دليل على التزام بنك وربة بتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات المالية لعملائه، ونحن فخورون بتحقيقنا أفضل نسب في العمليات المباشرة (STP) لتحويل الأموال. إن ما حققناه دليل على العمل الجاد والتفاني الذي بذله فريق العمليات لدينا لتحقيق أفضل النتائج وتقديم الحلول لتلبية احتياجات العملاء المالية، موضحة أن ذلك جاء بفضل التركيز الكبير على الجودة المتميزة في المعالجة المباشرة وتبني العمليات المتكاملة للدفع.

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