Wednesday, 06 March 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خالد وليد الفلاح رئيسا لمجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية

3/6/2024 3:24:22 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وافق مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 بالإجماع على إعادة تشكيل منصبي رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يكون خالد وليد الفلاح رئيسا لمجلس الإدارة، وبدر ناصر الخرافي نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
وبهذه المناسبة، أثنى الفلاح على الثقة التي أولاها له أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا حرصه في المضي قدما بتنفيذ استراتيجية الشركة الحصيفة والحفاظ على صلابة مركزها المالي.
وأضاف الفلاح أن الشركة مستمرة في خلق مسارات جديدة لتعزيز موقع الشركة الريادي عبر إحداث تأثير مستدام وتوسيع نطاق خدماتها المتنوعة في مختلف القطاعات محليا وإقليميا.
جدير بالذكر أن خالد الفلاح يتمتع بخبرة واسعة في الخدمات المالية والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، ويشغل حاليا منصب مدير تطوير الأعمال في شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وأيضا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مينا كابيتال، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وشركة حديد البحرين، ويشغل الفلاح أيضا عضو اللجنة التنفيذية في شركة فولاذ القابضة.
يذكر أن شركة الاستثمارات الوطنية إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت منذ عام 1987، وتملك سجلا حافلا من النجاحات وتلعب دورا فعالا وحيويا في مختلف القطاعات في الأسواق المحلية، الخليجية والعالمية.
علما أن أعضاء مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية يتكون من خالد وليد الفلاح، وبدر ناصر الخرافي، وأنس خالد الصالح، وطيبة محمد القطامي، وفهد عبدالرحمن المخيزيم.

MENAFN06032024000130011022ID1107940896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث