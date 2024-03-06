انتخاب ادانا الناصر رئيسا لمجلس إدارة البنك الأردني الكويتي



ادانا الناصر: النمو المحقق في الأرباح بالعام الماضي يعدّ مؤشراً قوياً على متانة المركز المالي للبنك النتائج تؤكد فاعلية إستراتيجية التوسع الإقليمي لاستثماراته.. والتزامه بتقديم أفضل الخدمات لعملائه

أعلن البنك الأردني الكويتي، أحد البنوك التابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، عن انتخاب الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد رئيسا لمجلس إدارة البنك، وذلك خلفا لرئيس مجلس الإدارة السابق ناصر أحمد اللوزي الذي تولى الرئاسة في 2021، وكانت الشيخة ادانا ناصر الصباح، وهي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع، قد انضمت الى مجلس إدارة البنك كنائب للرئيس في 2023.كما أعلن البنك الأردني الكويتي عن تحقيق نتائج استثنائية عن العام 2023، حيث بلغ صافي الربح بعد الضريبة 90 مليون دينار أردني (38.9 مليون دينار كويتي) بنسبة نمو بلغت 380%، مقارنة بنتائج العام 2022. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال، وهي توصية خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني والجمعية العمومية للمساهمين.وفي معرض تعليقها على هذه النتائج، قالت رئيسة مجلس الإدارة في البنك الأردني الكويتي الشيخة ادانا الناصر: «يعد هذا النمو في أرباح في البنك الأردني الكويتي مؤشرا قويا على متانة مركز المالي للبنك، وفاعلية استراتيجيته في التوسع الإقليمي باستثماراته، والتزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه».