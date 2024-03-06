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شركات الاستثمار يصدر العدد الجديد لمجلته الاقتصادية المستثمر

3/6/2024 3:24:21 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر اتحاد شركات الاستثمار العدد الـ16 من مجلته الاقتصادية (المستثمر)، والتي يصدرها بشكل ربع سنوي، حيث تضمن العدد قائمة كبيرة من الملفات والموضوعات الثرية التي تعكس الواقع الاقتصادي والاستثماري للبلاد، وتناول العدد بداية عهد جديد للكويت تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعد توليه الحكم خلفا لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.
واستعرض العدد النظرة المالية والاقتصادية لأصحاب الرأي من الخبراء ومسؤولي شركات الاستثمار المحلية، فيما تناول حزمة متنوعة من الملفات ذات الصلة بالكويت ومنطقة الخليج العربي، وحرصت المجلة على عرض التطورات والتحديات والمعالجات الاقتصادية المناسبة لكل قضية على حدة، إلى جانب الآفاق الإيجابية للقطاعات المختلفة.
واشتمل العدد أيضا في نطاق الموضوعات الرئيسية على أبواب مختلفة، منها تطور أداء بورصة الكويت، وتأثير إنتاج النفط والعوامل الجيوسياسية على الاقتصاد، بالإضافة إلى توقعات لمختلف القطاعات في ضوء الاتجاهات الاقتصادية العالمية الحديثة.
وتناول العدد ملفا يتعلق بالاندماجات بين شركات الاستثمار، حيث استعرضت المجلة نموذجا لذلك من خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة «الصفاة للاستثمار» عبدالله التركيت الذي سلط الضوء على ملف الإندماج بين الشركة و«كاب كورب للاستثمار». والخطوات التي مرت بها العملية وصولا إلى تحقيق الهدف في نطاق كيان مالي واحد متين يواكب تنافسية الأسواق.
ولم يخل العدد كذلك من التوقعات المتعلقة بالعملات المشفرة وسبل تبنيها في الدول المختلفة، مسلطة الضوء على الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه الأصول الرقمية، فيما شملت المناقشة أيضا تأثير التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرقت المجلة إلى الجوانب المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتنظيمية في الكويت ودول الخليج الأخرى، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، في الوقت الذي تخلل النقاشات أيضا تحليل للتوجهات الاستثمارية في المنطقة وكيفية تأثيرها على النمو الاقتصادي والتنمية.

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