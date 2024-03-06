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المسرح البريطاني يودع رائده إدوارد بوند

3/6/2024 3:24:21 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توفي الكاتب المسرحي إدوارد بوند، أحد رموز المسرح البريطاني في فترة ما بعد الحرب والذي دخلت أعماله سجل المسرح الوطني الفرنسي في عام 2016، عن 89 عاما، وفق ما قال وكيل أعماله في المملكة المتحدة. وقالت وكالة «كازاروتو رامزي أند أسوسييت»، في بيان، «للأسف، توفي إدوارد بوند الأحد عن 89 عاما». وقد ألف إدوارد بوند، المولود عام 1934 في شمال لندن، أكثر من 50 مسرحية ونصا سينمائيا وأوبراليا، وكان معروفا في فرنسا بفضل أعمال المخرج المسرحي آلان فرانسون.

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