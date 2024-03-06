المسرح البريطاني يودع رائده إدوارد بوند

المسرح البريطاني يودع رائده إدوارد بوند
التاريخ
3/6/2024 3:24:21 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) توفي الكاتب المسرحي إدوارد بوند، أحد رموز المسرح البريطاني في فترة ما بعد الحرب والذي دخلت أعماله سجل المسرح الوطني الفرنسي في عام 2016، عن 89 عاما، وفق ما قال وكيل أعماله في المملكة المتحدة. وقالت وكالة «كازاروتو رامزي أند أسوسييت»، في بيان، «للأسف، توفي إدوارد بوند الأحد عن 89 عاما». وقد ألف إدوارد بوند، المولود عام 1934 في شمال لندن، أكثر من 50 مسرحية ونصا سينمائيا وأوبراليا، وكان معروفا في فرنسا بفضل أعمال المخرج المسرحي آلان فرانسون.
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